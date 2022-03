31-Jähriger wegen Marihuana-Handels an der Tauber länger in Haft

Amtsgericht Wertheim: Zeugin am zweiten Verhandlungstag mit lückenhafter Erinnerung – 2500 Euro Einnahmen gehen an den Staat

Wertheim 16.03.2022 - 10:20 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In der vergangenen Woche war der Mann in Fußfesseln aus dem Gefängnis in den Gerichtssaal überstellt worden, ein Polizist hatte ausgesagt, wie man den 31-Jährigen, der im vergangenen Sommer mit gleich zwei Haftbefehlen gesucht wurde, an der Tauber bei Wertheim entdeckt hatte und wie er auf der Flucht belastendes Material zurückgelassen hatte. Handychats wiesen auf eine Kundin hin, die nun als Zeugin geladen war. Gegen die Frau war in dieser Drogensache bereits separat verhandelt worden. In der vergangenen Woche war sie als Zeugin nicht erschienen, hatte Krankheit angegeben, war aber an ihrem Arbeitsplatz in der örtlichen Gastronomie angetroffen worden. Der Prozess war zunächst geplatzt, der Frau drohte eine Vorführung durch die Polizei.

Jetzt am zweiten Verhandlungstag war die Zeugin pünktlich, aber ihre Erinnerung sehr lückenhaft. In der fraglichen Zeit sei sie häufig betrunken gewesen, sodass sie über die Häufigkeit, in der sie beim Beklagten Marihuana gekauft habe, nichts Genaueres mehr sagen könne.

Drogen überlassen

Gekauft habe sie sowieso nicht, der Mann habe ihr die Drogen einfach so überlassen, auch sei sie sich nicht einmal sicher, dass der jetzt Beklagte überhaupt der Dealer von damals sei, sagte die Frau aus. Gegenüber der Polizei hatte sie deutlich klarere Angaben gemacht.

Die Täterbeschreibung passte unmissverständlich auf den Beklagten, auch von Geld war die Rede gewesen. Das Marihuana hatte den Besitzer demnach jeweils in Mengen zu 20 und 50 Euro gewechselt.

Für die Richterin und die Staatsanwältin war es eine klare Sache. Letztere forderte sechs Monate Haft für den Mann, auch den Einzug von knapp 2500 Euro, angenommenen Drogengeldes, das man bei der Festnahme in seinem Rucksack gefunden hatte. Eigentlich wird Drogenhandel in solch geringem Umfang mit Geldstrafen geahndet, doch hat der Beklagte eine lange und einschlägige Strafkarriere an verschiedenen Orten in Deutschland und in der Schweiz. Der Mann wurde bereits wegen des Überfalls auf einen Lotto-Laden in Lauda verurteilt, wegen Einbrüchen, gefährlicher Körperverletzung, wegen Waffenbesitzes und immer wieder wegen Drogenhandels.

Zuletzt waren in seiner Wohnung knapp 170 Gramm Marihuana gefunden worden, die dort in handelsübliche Mengen umverpackt werden sollten. Die Sozialprognose des 31-Jährigen, der auch derzeit einsitzt, sei schlecht. Strafe beeindrucke ihn nicht, selbst höhere Strafen - aus immer wiederkehrenden Bewährungsbrüchen resultierend - nehme er in Kauf.

Das Urteil legt nun fest, dass die derzeit laufende Haftstrafe um ein halbes Jahr verlängert wird, die 2500 Euro aus dem Rucksack fallen an den Staat.

Ge