3000 Euro für die Einrichtung eines Dorfladens

Preisverleihung: Beim Toni-Ideenwettbewerb wird Gesangverein Frohsinn aus Freudenberg für geplante Einrichtung in Boxtal mit Geld bedacht

MAIN-TAUBER-KREIS 07.09.2022 - 18:58 Uhr 2 Min.

Einen symbolischen Spendenscheck über 3000 Euro übergaben unter anderem Landrat Christoph Schauder (links) und Minister Peter Hauk (Zweiter von rechts) an den Gesangverein Frohsinn aus Freudenberg am Main für die Einrichtung eines Dorfladens mit Internet-Dorf-Café im Stadtteil Boxtal. In Empfang genommen wurde der Scheck von Projektleiterin Elisabeth Huba-Mang, gemeinsam mit Sigrid Neumann und Margarethe Schmidt. Foto: Peter Wagner

Die 20 Sieger wurden am Dienstagabend in einer Feierstunde im Landratsamt des Main-Tauber-Kreises in Tauberbischofsheim geehrt.

Mit dem »Toni«-Wettbewerb wurden die besten Ideen zu den Themen Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit und Lebensqualität in der Region gesucht. Insgesamt übergaben der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, die Landräte Christoph Schauder (Main-Tauber-Kreis) und Norbert Heuser (Kreis Heilbronn), Kreiskämmerer Michael Schork in Vertretung für Landrat Achim Brötel (Neckar-Odenwald-Kreis) sowie BBV-Geschäftsführer Manfred Maschek Preisgelder in einer Höhe von 35.000 Euro an die 20 bestplatzierten Vereine und Schulen.

Den mit 10.000 Euro dotierten ersten Platz erreichte der DRK-Kreisverband Buchen für den Aufbau eines Lebensmittelladens für Bedürftige. 5000 Euro für den zweiten Platz gingen an die DLRG-Ortsgruppe Königshofen für den Aufbau einer Drohnengruppe im Bevölkerungsschutz. Dritter mit einem Preisgeld in Höhe von 4000 Euro wurde der Vivio-Gesundheits- und Rehabilitationsverein Neckar-Odenwald Buchen mit seinem Projekt »Bewegung mit Herz für behinderte Menschen«.

Fünf Vereine engagieren sich

Einen mit 3000 Euro dotierten vierten Platz erzielte der Gesangverein Frohsinn aus Freudenberg am Main für die Einrichtung eines Dorfladens mit Internet-Dorf-Café im Stadtteil Boxtal. Unter dem Motto »Verein-T« engagierten sich fünf Boxtaler Vereine gemeinsam im Projekt »Dorfladen Boxtal«, um nachhaltig und zukunftsorientiert die lokale Nahversorgung für Jung und Alt zu sichern, erklärte Projektleiterin Elisabeth Huba-Mang, die gemeinsam mit Sigrid Neumann und Margarethe Schmidt den symbolischen Spendenscheck in Empfang nahm.

Preise für Realschule und FCK

Der Gesangverein Frohsinn als ältester Verein im Ort habe in diesem innovativen und im Stadtgebiet von Freudenberg am Main einzigartigen Verein-T-Konsortium an dem Ideenwettbewerb von Toni teilgenommen. Der künftige Dorfladen, in dem vor allem regionale und lokale sowie fair gehandelte Produkte angeboten werden sollen, werde mit seinem Café, inklusive Internet-Café-Segment, zum Treffpunkt für das Dorf.

Jeweils 1000 Euro gingen an die Umwelt-AG der Comenius-Realschule Wertheim (7. Platz) und den FC Külsheim (8. Platz). An der Wertheimer Realschule sollen in einem »Fairtrade-Schrank« neben den Fairtrade-Artikeln und umweltfreundlichen Schulsachen künftig auch selbst-recycelte Produkte wie Lineale und Karabiner verkauft werden. Hierfür wird Plastikmüll gesammelt, geschreddert und mit Hilfe des Spritzguss-Verfahrens geschmolzen.

Der FC Külsheim plant und realisiert 2022 den Bau einer Regenwasser-Zisterne auf dem Sportgelände als nachhaltige Investition. Für die Zisterne wird ein gereinigter Recyclingtank verwendet, der 100.000 Liter fassen soll, um auch trockenere Phasen überbrücken zu können.

Mit 500 Euro (20. Rang) wird der Obst- und Gartenbauverein Kirchzell (Landkreis Miltenberg) für den Erhalt und die Pflege eines Schulgartens der Grundschule gefördert. Weitere Preisträger im Main-Tauber-Kreis sind das Lernhaus Ahorn (3000 Euro), die Jugendfeuerwehr Igersheim, das Refugium-Integrationsprojekt Orientalischer Garten Ahorn, der Dorfverein Eubigheim, der Nabu Großrinderfeld und der Lazy Bones Boxberg (jeweils 500 Euro).

»Als Jurymitglied überraschten mich die extrem hohe Kreativität und Vielfalt der eingereichten Beiträge. Dieser erstmals veranstaltete Ideen-Wettbewerb besitzt viel Potenzial und dürfte zukünftig noch mehr Vereine und Schulen zur aktiven Teilnahme motivieren«, meinte Minister Peter Hauk bei der Preisverleihung.

»Ob Soziales, Technik und Digitalisierung, Mobilität, Umwelt oder Klima: Die eingereichten Beiträge deckten alles ab und überzeugten zugleich durch ihre hohe Qualität. Viele der eingereichten tollen Ideen lassen sich auch andernorts realisieren«, hob Landrat Christoph Schauder hervor, der ebenfalls der Jury angehörte. »Der erstmals von uns ausgeschriebene Wettbewerb hat überzeugend gezeigt, wie sich selbst mit überschaubaren Mitteln nachhaltige Ideen umsetzen lassen, die vielen Menschen in der Region dienen und helfen«, unterstrich BBV-Geschäftsführer und Jurymitglied Manfred Maschek.

bNähere Informationen zum Wettbewerb finden sich auf https://bbv-deutschland.de/wir-sind-toni/ideen.

PETER WAGNER