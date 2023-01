250 Jahren Zeitungsgeschichte im Kloster Bronnbach auf der Spur

Workshop: Medienberichterstattung zu epochalen Ereignissen im Bronnbacher Archiv im Fokus - Rückblick und Diskussion zu Zeitung heute

WERTHEIM-BRONNBACH 26.01.2023 - 18:29 Uhr 3 Min.

Die »Wertheimer Zeitung« erscheint seit 1869, der Vorläufer seit 250 Jahren. Foto: Archivverbund Im März 2022 war es 250 Jahre her, dass die erste Zeitung in Wertheim erschienen ist. Nun auch auf Tablet. Foto: Archivverbund Das Schild zum Landesarchiv Baden-Württemberg im Kloster Bronnbach. Hier werden die Archive Wertheims, deren Ortschaften, Kreisarchiv Main-Tauber-Kreis und die Archive des Adelsgeschlechts Löwenstein-Wertheim gelagert. Foto (Archiv): T. Winkelmann

Wie wurden die Ereignisse damals wahrgenommen und wie blickt man heute darauf? Dieser Frage wollen sich Monika Schaupp und Frank Kleinehagenbrock am 1. Februar anhand von Originalquellen nähern. Bei einem Workshop im Archivverbund Main-Tauber bieten sich für Interessierte besondere Einblicke.

1772 gab es die erste Zeitung in Wertheim, anlässlich des Jubiläums bieten der Historische Verein Wertheim und der Archivverbund Main-Tauber den Workshop an. Nach einer kurzen Einführung in Zeitungsgeschichte kommen die Originalquellen auf den Tisch: Die Titelseite der Erstausgabe vom 21. März 1772 beispielsweise, wie Kleinhagenbrock im Gespräch mit unserer Redaktion ankündigt. Aber auch Ausgaben, die epochale geschichtliche Ereignisse behandeln: Die Novemberrevolution und das Ende des Ersten Weltkriegs 1918. Die Gründung der Bundesrepublik im Mai 1949. Oder die Wiedervereinigung mit der DDR im Oktober 1990.

Diskussion geplant

An den Workshop soll sich eine Diskussion anschließen, die unter anderem die Rolle der Zeitung heute und den Medienwandel einschließen soll. Daran ist auch Matthias Schätte als Redakteur der Wertheimer Zeitung beteiligt.

Der Workshop beginnt am 1. Februar um 18 Uhr in den Räumen des Archivverbunds Main-Tauber. Anmeldungen sind bis 29. Januar unter stawertheim@la-bw.de oder Tel. 09342 915920 möglich. Für Mitglieder des Historischen Vereins Wertheim ist die Teilnahme kostenlos, für weitere Besucher wird eine Gebühr erhoben.

Abwechslungsreiches Programm

Der Workshop ist der Auftakt eines abwechslungsreichen Jahresprogramms von Archivverbund und Historischem Verein Wertheim. »Wir haben uns für dieses Jahr einiges vorgenommen und bieten ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm mit unterschiedlichen Kooperationspartnern, über die wir uns sehr freuen und denen wir für die gute Gemeinschaft danken«, sagt Monika Schaupp als Leiterin des Archivverbunds. Einen besonderen thematischen Schwerpunkt gebe es 2023 nicht. Neu ist hingegen, dass es weniger Vorträge gibt, dafür mehr Workshops und ähnliche Veranstaltungen.

Aus der Reihe der weiteren Veranstaltungen sticht ein weiterer Workshop heraus: Am Mittwoch, 24. Mai, folgt auf einen Vortrag über Fechten im Spätmittelalter eine aktive Einführung in das Fechten mit dem Langen Schwert. Alle Vorträge sollen wieder in einem Hybridformat angeboten werden, also mit persönlicher Teilnahme in Bronnbach und freiem Zugang über das Internet. Möglichkeiten zum persönlichen Austausch gibt es künftig auch wieder: Nach den Vorträgen soll ein Umtrunk angeboten werden, auf den aufgrund der Corona-Pandemie seit März 2020 verzichtet werden musste.

Im Überblick: Veranstaltungen im Archivverbund Für das Jahr 2023 sind im Archivverbund Main-Tauber folgende Veranstaltungen geplant: Mittwoch, 1. Februar, 18 bis 21 Uhr: »Workshop - 250 Jahre Wertheimer Zeitung. Zeitungen gestern - heute - morgen«, veranstaltet vom Archivverbund und dem Historischen Verein, geleitet von PD Frank Kleinehagenbrock, Monika Schaupp, mit Beteiligung von Matthias Schätte, Wertheimer Zeitung. Anmeldungen sind bis 29. Januar unter stawertheim@la-bw.de oder 09342 915920 möglich. Für Mitglieder des Historischen Vereins Wertheim ist die Teilnahme kostenlos, für externe Besucher wird eine Gebühr erhoben. Donnerstag, 2. März, 19.30 Uhr: »Über 100 Jahre Frauenwahlrecht und was nun?« Vortrag von Professor Sylvia Schraut, Mannheim, veranstaltet vom Archivverbund, Historischem Verein und VHS in Kooperation mit dem Frauenverein. Der Eintritt ist frei. Mittwoch, 22. März, 17 bis 20 Uhr: »Fotographische Schätze: die Glasplatten des Fotoarchivs Wehnert«, veranstaltet von Archivverbund und Historischem Verein, Leitung Monika Schaupp, Anmeldung bis 20. März beim Archivverbund. Der Eintritt ist frei. Montag 17. April, 15.30 Uhr: Führung über den jüdischen Friedhof Wertheim, veranstaltet von Archivverbund und Historischem Verein, geleitet von Ursula und Gerhard Kohout, Treffpunkt am Friedhofseingang, Eintritt frei. Donnerstag 27. April, 18 Uhr: »Grumbiirä, Aadnüss oder Kartoffeln? - Die Dialekte im Nordosten von Baden-Württemberg im Spannungsfeld zwischen Südfränkisch, Ostfränkisch, Unterfränkisch - und Hochdeutsch.« Vortrag von Professor Hubert Klausmann, Tübingen mit Eröffnung der Ausstellung Sprachlicher und kultureller Wandel in Baden-Württemberg im Kloster Bronnbach, veranstaltet von Archivverbund, Historischem Verein, Kulturamt Kloster Bronnbach und VHS, Eintritt frei. Dienstag 16. Mai, 19 Uhr, im Grafschaftsmuseum Wertheim: »Repräsentation in Gold und Silber - Dukaten, Taler und Medaillen der Grafen von Löwenstein-Wertheim«, Vortrag von Matthias Ohm, Stuttgart, veranstaltet von Archivverbund, Historischem Verein, VHS und Grafschaftsmuseum. Eintritt wird erhoben, für Mitglieder des Historischen Vereins kostenfrei. Mittwoch 24. Mai, 18 Uhr: »Höfisches Spiel oder tödlicher Ernst? Fechten im Spätmittelalter«, Vortrag von Patrick Leiske, Heidelberg, veranstaltet von Archivverbund, Historischem Verein und VHS; 19 bis 21 Uhr Workshop: »Einführung in das Fechten mit dem Langen Schwert«, geleitet von Christian Bott, Fechtmeister ADFD. Anmeldung zum Workshop bis 21. Mai: www.vhs-wertheim.de, 09342/8573521, eine Teilnahmegebühr wird erhoben. Freitag 6. Oktober, 15 Uhr in Königheim: 33. Tag der Heimatforschung - Fränkische Weinhändlerfamilien und ihre Netzwerke, Vortrag - Führungen - Empfang, veranstaltet vom Archivverbund. Mittwoch 11. Oktober, 18 bis 21 Uhr in Hardheim: »Ahnenforschung für Einsteiger - wie Sie Ihre Vorfahren kennenlernen«, Workshop zur Familienforschung 1, geleitet von Monika Schaupp, veranstaltet von Archivverbund, Historischem Verein sowie Genealogenfreunde Hardheim und Umgebung. Anmeldung bis 9. Oktober: stawertheim@la-bw.de, 09342 915920. Sonntag 15. Oktober, ganztägig: Exkursion - Jüdische Friedhöfe im Main-Tauber-Kreis: Wertheim, Külsheim, Wenkheim, Unterbalbach. Geleitet von Pfarrer Johannes Ghiraldin, Königheim, veranstaltet von Archivverbund, Historischem Verein in Kooperation mit dem Verein die schul. Gedenkstätte Synagoge Wenkheim. Anmeldung bis 9. Oktober. Historischer Verein Wertheim, info@hv-wertheim.de, Tel. 0151 59979699. Freitag 20. Oktober, 13 bis 16 Uhr: »Ahnentafel, Stammbaum & Co. - die eigene Familie erforschen«, Workshop zur Familienforschung 2, geleitet von Anna Berger. Veranstalter: Archivverbund, Historischer Verein, VHS. Anmeldung bis 18. Oktober, eine Teilnahmegebühr und Kopiergeld werden erhoben. Donnerstag 9. November, 18 bis 21 Uhr: Workshop - Katholisches Leben in Wertheim, geleitet von PD Dr. Frank Kleinehagenbrock, Monika Schaupp, veranstaltet von Archivverbund, Historischem Verein und VHS. Anmeldung bis 6. November: 09342 8573521 oder www.vhs-wertheim.de, eine Teilnahmegebühr wird erhoben. (scm)

