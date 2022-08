Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

"25 Jahre im Glanz von Trompete und Orgel"

Kultur: Bernhard Kratzer und Paul Theis spielen im fast vollständig gefüllten Bronnbacher Kirchenschiff

Wertheim-Bronnbach 07.08.2022 - 08:50 Uhr < 1 Min.

Paul Theis (links) und Bernhard Kratzer bei Konzert in Bronnbach. Foto: Wolf Wiechert

Die Musiker begannen besonders hell und festlich mit einem Konzert B-Dur Op 7/3 von Tomaso Albinoni (1671-1751) für Trompete und Orgel. Kein Wunder, denn sie feierten "25 Jahre im Glanz von Trompete und Orgel". Und in der Tat, auf der Königin der Instrumente bzw. dem Instrument der Könige präsentierten die beiden einige sehr bekannte Stücke, darunter Pietro Mascagnis (1863-1945) Intermezzo sinfonico (Ave Maria) aus seiner beliebten Oper Cavalleria rusticana, hier auf dem Corno da caccia besonders weich und voll, oder zum Schluss Georg Philipp Telemanns (1681-1767) Konzert-Sonate D-Dur mit einem wunderbaren kantablen Largo. Souverän virtuos meisterte Bernhard Kratzer auch sehr hohe, äußerst verspielte Läufe.

Nicht weniger glänzte Paul Theis unter anderem in filigran registrierten schwierigen Flötenpassagen von Christian H. Rincks (1770-1845) Floeten-Concert Op 55. Wie überhaupt das hier gespielte Konzert dieses wenig bekannten Komponisten in der Nachfolge Bachs mit seinen interessanten Akkordbrechungen zum Besten an diesem Abend gehörte. Natürlich fehlte auch nicht Johann Sebastian Bach (1685-1750). Sein sehr bekanntes Concerto a-Moll BMV 593 verdankte er einem Concerto grosso von Antonio Vivaldi, das er anspruchsvoll hochstilisiert hatte. Plagiatsprobleme kannte man damals noch nicht.

Wolf Wiechert