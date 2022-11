Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

25 digitale Tafeln für Berufsschulen

Wertheim 24.11.2022 - 12:38 Uhr < 1 Min.

Wie Dezernentin Ursula Mühleck erläuterte, werde die Anschaffung zu 80 Prozent aus dem "Digitalpakt Schule" aus Geldern des Landes und des Bundes gefördert. Der Landkreis muss aus seinem Haushalt 2022 rund 47.000 Euro aufbringen. Die Vergabe führte im Ausschuss zu der grundsätzlichen Diskussion, wie es in Zukunft mit der Ersatzbeschaffung, der Wartung der Hard- und Pflege der Software weitergehe, wenn die Fördertöpfe zur Anschaffung von Neugeräten ausgelaufen sind und das Land auch keine IT-Stelle für diese Aufgaben mehr finanziere.

Albrecht Rudolf (FDP/Werbach) sah denn auch im fehlenden Personal für die Pflege von Hard- und Software an den Kreisschulen das größte Problem in den kommenden Jahren. Die bislang vom Land finanzierte Stelle laufe Ende des Jahres aus, erläuterte Ursula Mühleck, der Landkreis Main-Tauber habe deshalb ab Januar 2023 eine eigene Stelle geschaffen. Landrat Christoph Schauder forderte deshalb auch in den kommenden Jahren Förderprogramme für Schulen, um die Hard- und Software jeweils auf dem neuesten Stand zu halten. Die Betreuung der Rechner und anderer digitaler Endgeräte könne nicht auf Dauer von Lehrkräften übernommen werden, sagte er.

gufi