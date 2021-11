Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

2181 Euro für drei Projekte erspielt

Kleinkunstverein Convenartis: Drei Teams starten im Kellerquiz für einen guten Zweck - Beträge aufgestockt

Wertheim 03.11.2021 - 17:11 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Über die Spendenübergabe freuten sich (von links): Kai Grottenthaler, Hans-Peter Otterbach, Eva Böhm, Michael Bannwarth, Bernadette Latka, Heike Schumacher, Iris Klein und Jochen Wältz. Foto: Nadine Schmid/Convenartis

Das drittplatzierte Team »Politik und Verwaltung« mit Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, dem ehemaligen Realschulrektor Hans-Peter Otterbach, der Stadt- und Kreisrätin Birgit Väth sowie dem Alte-Steige-Hausmeister Joachim Prahl stockte den von Convenartis gespendeten Quiz-Gewinn von 50 Euro um 300 Euro auf und spendete ihn an das Theodora-Brand-Tierheim. Hinzu kam ein Drittel der rund 300 Euro Zuschauerspenden. Vorstandsmitglied Eva Böhm nahm insgesamt 452 Euro in Empfang. Das Geld diene vor allem dazu, die gestiegenen Heizkosten abdecken zu können, erklärte die Tierschützerin.

Heike Schumacher, Leiterin des Evangelischen Kindergarten Sachsenhausen, erhielt 1127 Euro. Das Geld fließt in die Neugestaltung des Außenbereichs. Unter anderem sollen eine Wasserspiellandschaft und ein Klettergerüst entstehen. Der Kindergarten war das Spendenprojekt des Teams »Wirtschaft und Wirtschaft«, das als Zweitplatzierter 100 Euro erspielte. Zusätzlich spendeten Teammitglieder Jochen Wältz für Maler Wältz, Iris Klein für den Biolandhof Klein und Carmen Migosa für Lutz Pumpen jeweils 225 Euro, der Vierte im Bunde, Andreas Gravius von Castle Gastro Gravius 250 Euro.

Die Sieger, das Team »Kultur und Vereine«, bestehend aus Kai Grottenthaler vom FC Eichel, Dekanin Wibke Klomp, Carsten Schmidt vom RNC Reicholzheim sowie Alfons Göpfert vom Internationalen Partnerschaftsverein, hatten sich die Aktion Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Main-Tauber als Empfänger ausgesucht und die 200 Euro Preisgeld um 300 Euro aufgestockt.

Vorsitzender Michael Bannwarth nahm 602 Euro für die kranken Kinder der Krebsstationen in der Uniklinik Würzburg entgegen. Mit dem Geld würden unter anderem Musiktherapie und die Mutperlen finanziert, die die Kinder für jede erfolgte Behandlung an ihre Mutkette hängen dürfen, so Bannwarth.

Die stellvertretende Convenartis-Vorsitzende Nadine Schmid erklärte, der Abend habe zu sehr viel positiver Resonanz geführt. Eine Wiederholung im kommenden Jahr sei geplant.

bal