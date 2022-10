21 Rathausdienste sind schon online verfügbar

Hintergrund: Elektronische Verwaltung

Die Digitalisierungsstrategie der Stadt Wertheim sieht neben dem zentralen Baustein "Digitale Bürgerservices" auch die Einführung der "Elektronischen Schriftgutverwaltung" für die gesamte Verwaltung vor. Das Referat "Personal, Organisation und Digitalisierung" arbeitet bereits seit dem Jahreswechsel 2020/2021 mit der elektronischen Verwaltung von Akten und anderen Schriftstücken. Auch die Stabsstellen "Zentrale Steuerung, politische Planung, Recht", "Büro des Oberbürgermeisters" und "Kommunikation und Öffentlichkeit" sind in das System mit den E-Akten bereits eingebunden. Als nächstes soll das Referat "Bürgerservice, Soziales und Integration" die elektronische Verwaltung von Akten übernehmen. Mit der elektronischen Ausländerakte müssen dafür allerdings allein mehr als 3200 Ausländerakten gescannt werden, erläuterte der Digitalisierungsbeauftragte der Stadt, Christoph Schröder, die Herausforderungen. Um digitale Prozesse in der Verwaltung weiter zu optimieren, sprach sich der Aussschuss für Verwaltung und Finanzen am Montag zudem für den Einsatz von Microsoft 365 in der gesamten Verwaltung aus. Die Gelder für die Software sollen im Haushalt 2023 veranschlagt werden, die von der Stadt Wertheim beauftragte Würzburger Firma Bechtle geht von einmaligen Kosten für die Implementierung des Systems von rund 200.000 Euro aus. Zusätzlich fallen monatlich 9000 Euro an für Lizenzen und Services-Dienstleistungen wie den Datenschutz. Außerdem im Einsatz ist bereits die browserbasierte Software Crytshare, mit deren Hilfe die Mitarbeiter der Verwaltung E-Mails mit Dateianhängen bis zu einer Größe von zwei Gigabyte verschlüsselt versenden können. (gufi)