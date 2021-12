2021 war für mich? - Drei Menschen der Region blicken zurück

»Ausgehungert nach Angeboten«

Der Schausteller: Danny Saunders (43) aus Wertheim hat ein Jahr mit Höhen und Tiefen hinter sich.

»Kurzum sage ich zu 2021: Nicht besser als 2020. Im Sommer haben wir durch die niedrigen Infektionszahlen und die Impfungen gehofft, die Sache ist durch. So wie es jetzt ist, hat es kaum einer erwartet.

Für uns ist das nicht Beruf, sondern Berufung. In normalen Zeiten sind wir pro Jahr bei bis zu 25 Veranstaltungen, teilweise mit mehreren Geschäften. Seit Ausbruch der Pandemie hatten wir jetzt genau eine, außerdem mehrere Ersatzaufstellungen wie in Gunzenhausen oder beim »Herbstvergnügen« und »Winterzauber« in Wertheim. Verglichen mit anderen Kollegen haben wir hier vor Ort zumindest nicht die Fahrt- und Übernachtungskosten. Und meine Partnerin und ich sind froh, neben dem Betrieb von Kinderkarussell und anderen Schaustellergeschäften noch ein weiteres berufliches Standbein zu haben - und so einen Grundstock an Einkommen. Die Ersatzveranstaltungen haben uns zum Glück wenigstens die monatlich anfallenden Kosten eingespielt. Andere Kollegen haben seit Pandemiebeginn fast keine Einnahmen mehr. 3000 feiernde Leute in einem stickigen Festzelt bei 30 Grad, das wird es so bald nicht geben.

Beim »Winterzauber« habe ich gar nicht gedacht, dass der überhaupt öffnet. Da war auch nicht jeder dafür, aber für uns war das ein gutes Zeichen, dass die Stadt das durchgezogen hat. Wir sind zufrieden, aber normale Maßstäbe kann man natürlich nicht anlegen.

Ich kann viele Schutzmaßnahmen nachvollziehen, aber nicht alle. Irgendwann muss man bestimmte Dinge wieder zulassen. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, sich daheim zu isolieren. Und die meisten sind verantwortungsvoller, als man denkt.

2022 hoffe ich auf mehr Normalität, erwarte aber nichts. Gut wären viele Ersatzveranstaltungen, um die Kosten decken zu können. Die Leute sind geradezu ausgehungert nach solchen Angeboten. Und auch die, die immer sagen, dass sowieso alles jedes Jahr das Gleiche ist, haben gemerkt, wie viel fehlt, wenn es nichts gibt.«