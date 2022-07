2000 Kerzen für romantische Stimmung im Wertheimer Kloster Bronnbach

Wiederholung im kommenden Jahr steht schon fest

Bei der Premiere des Lichterfest im Kloster Bronnbach sorgten 2000 Kerzen und 62 Farbige Speziallampen für eine einmalige Stimmung, in der man Musik genießen konnte.

Die Premiere des Lichterfests übertraf die Erwartungen der Organisatoren. Mittnacht erzählte, er habe im Vorfeld angekündigt, bei 300 Gästen spendiere er dem Team Sekt. Am Ende kamen über 700 Besucher aller Generationen, die das Lichterfest sichtlich genossen. »Genau das möchte ich, mir ist ganz wichtig, dass unsere Veranstaltung die Breite der Gesellschaft abbildet.« Daher habe man auch verschiedene Musikrichtungen ausgewählt. Wichtig waren Mittnacht dabei regionale Musiker. Im Abteigarten spielte die Bigband »Savoy Ballroom Orchestra« aus Bütthard, ein 20-köpfiges Ensemble mit Berufsmusikern, Musikstudenten und Amateuren. Für die Band war es der erste Auftritt im Kloster. »Die Location ist super, alles ist hervorragend hergerichtet und durch die Gebäude klingt die Akustik auch im Freien perfekt«, lobte Bandleiter Stefan Bender. Sie spielten beim Lichterfest eine bunte Mischung aus Jazz, Swing, Funk, Soul und moderne Stücken wie zum Beispiel »Uptown Funk« von Bruno Mars. Die Gäste lauschten der Musik konzentriert, wie bei einem Konzert, einige schwangen auch das Tanzbein.

Im Kreuzganginnenhof genossen die Besucher die Musik von Meica Lüchow aus Wertheim an der Harfe. Die Schwägerin von Wertheims Oberbürgermeister hatte bis Ende 2021 in der Tourismusinformation gearbeitet. Von einer Kollegin dort habe sie erfahren, dass Musiker für das Lichterfest gesucht wurden und sich beworben, berichtete sie. Sie sei Hobbymusikerin und spiele zum Beispiel auf Festen. Mit ihren Klängen zog sie die Zuhörer sofort in ihren Bann. Sie spielte bevorzugt moderne Stücke und Filmmusik. Im Kloster spielte sie das erste Mal. »Es ist eine besondere Atmosphäre im Kreuzgang, rund herum sind Zuhörer und Kerzen«, schwärmte sie. Die Harfe als altertümliches Instrument passe gut in die Klosterkulisse.

Vor allem die kleinen Gäste konnten den Höhepunkt des Lichterfests kaum erwarten. Als die Dämmerung kam entzündeten Gäste und Klosterteam gemeinsam die Kerzen, die den Abteigarten mit warmem Licht erfüllten und sogar das Klosterlogo abbildeten. Vom Ergebnis der leuchtenden Flammen waren Besucher und Organisatoren gleichermaßen begeistert. Zuschauern Lisa Fertig lobte: »Ich finde das Ambiente schön, es gibt schöne abwechslungsreiche musikalische Darbietungen und wunderschöne Lichter.« Sie freute sich zudem, dass so viele Menschen gekommen waren. Insgesamt waren alle Beteiligten und Besucher mit dem leuchtenden Abend sehr zufrieden. Lediglich an den längeren Wartezeiten am Foodtruck gab es vereinzelt Kritik. Diese waren auf den unerwartet großen Besucherandrang zurückzuführen. Für Mittnacht stand bereits am Abend fest: »Im nächsten Jahr wird es wieder ein Lichterfest geben«.

