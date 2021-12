2 G-Regel im Handel: In Wertheim kein Problem

Teilweise aber spürbar weniger Einkäufe in der Innenstadt

"Mit der App geht's leichter", sagt diese Mitarbeiterin. Wertheimer Ladenbesitzer machen ihre Kunden am Schaufenster auf die derzeit bestehenden Corona-Regeln aufmerksam.

Aber alle machen da nicht mit. Geschäftsinhaber wissen, dass manche Kunden wegbleiben, entweder, weil sie sich generell nicht impfen lassen wollen oder, weil ihnen der Nachweis und die Maskenpflicht lästig erscheinen.

Entschiedene Kritiker trifft man in der Wertheimer Innenstadt eher selten, vor allem, weil es dort für sie fast nichts mehr zu kaufen gibt. Der Eichler Bernd König (59) ist einer von ihnen. »Es ist der einzige Weg, dass man da halt nicht mehr reingeht. Unglaublich logisch von der Politik, das gibt dem Einzelhandel den Rest«, sagt er, während er sein Rad über den Marktplatz schiebt. Wenn er irgendwann auch nicht mehr in den normalen Supermarkt gehen dürfe, dann müsse es so sein und sei nicht schlimm. »Man kann beim Bauern einkaufen, ich werde überleben - aus Prinzip«, sagt er.

Kein gelber Impfpass mehr

Eigentlich laufe es ganz gut, meint dagegen die Mitarbeiterin eines Modehändlers am Markt. Sie nimmt es genau, prüft das Zertifikat auf dem Handy, vergleicht mit dem Ausweis. »Muss man ja so machen«, sagt sie. Dass nun der gelbe Impfpass nicht mehr gelte, ältere Kunden ärgerten sich öfter, aber das Gros der Leute mache einfach mit, weil es mittlerweile zum Shoppen dazugehöre. »An sich gar kein Problem, außer vielleicht an den Samstagen jetzt, wenn da viele Menschen gleichzeitig kommen. Dann gehen auch manche wieder weg, weil es ihnen zu lange dauert, bis sie erfasst sind«, so die Verkäuferin.

»Mich haut das nicht um, ich habe nichts dagegen«, die Überprüfung gehöre, im Dienst der guten Sache, dazu, sagt eine 65-Jährige beim Kaffeeröster. Die Mitarbeiterin dort findet die Überprüfung der Nachweise ebenfalls unkompliziert. »Seitdem das digital geht ?«, die QR-Codes vom Handy abzuscannen, sei eine Sache von Sekunden, so gesehen kaum ein Hindernis. Eine Modeverkäuferin in der Maingasse begrüßt die 2 G-Regelung mitsamt der Überprüfung ausdrücklich. »Die Kunden finden das gut, das hat bei mir noch keiner abgelehnt und ich selbst fühle mich, ehrlich gesagt, auch sicherer, wenn ich weiß, dass die Kundschaft das mit der Corona-Abwehr ernst nimmt«, sagt sie.

In einem Parfümerieartikelgeschäft ein Stück weiter arbeitet eine Vertretung aus dem Bayerischen. In den dortigen Filialen gebe es diese Überprüfungen nicht, berichtet sie. »Das Unbeschwerte leidet natürlich schon ein bisschen darunter«, findet die Angestellte und dass es auf Dauer auch ein bisschen anstrengend werden könne, die Kundschaft um den Nachweis zu bitten. »Aber eigentlich akzeptieren die Kunden das hier ganz gut, fast jeder zeigt den Nachweis von allein«, sagt sie. Wenn 2 G die Alternative zum Lockdown sei, dann gehe alles in Ordnung.

Schwieriges Miteinander

Seitdem das System digital funktioniere, sei es besser, sagt der Modehändler Daniel Mayer. »Die Kunden halten das Handy meist schon hoch, wenn sie in den Laden kommen«. Fakt sei aber auch, dass allgemein weniger Kunden kämen. Manchmal schwierig findet er das Miteinander mit den Behörden, besonders das Landratsamt informiere zu spät und zu wenig, als das man die wechselnden Neuerungen gut umsetzen könne. »Wir müssen uns häufig ganz viel selber zusammensuchen«, sagt Mayer. Ein bisschen Verständnis hat er, weil die Orts- und Kreisbehörden selbst meist erst auf den letzten Drücker vom Land informiert würden.

Auf die Regierung in Stuttgart ist Mayer gerade nicht besonders gut zu sprechen. Stuttgart habe ihm und den Kollegen im Lockdown zwar unbürokratisch geholfen, rechne die Hilfen jetzt aber ab. »Da haben wir mit großem Aufwand - so wie die Regierung es wollte - versucht, mit Click und Collect zu retten, was ging, und jetzt bekommen wir diese sehr mühsam erzielten Einnahmen vorgerechnet und müssen eventuell Teile der vermeintlich unbürokratischen und einfachen Hilfen zurückzahlen. Das deutsche Einfach eben«, klagt er.

2 G sei auf jeden Fall in Ordnung, solange es in der Umsetzung praktikabel bleibe. Man müsse nun warten, was das kommende Frühjahr bringe - ewig könne es so schließlich nicht weitergehen, sagt er.

Schauen müsse man, wie sich die Impfquote entwickle, was Omikron so könne. »Macht endlich ne Impfpflicht, ich bin 100 pro dafür«, fordert Mayer.

Weiterer Lockdown?

Der Wertheimer Gastronom Stefan Kempf scheint auf gleicher Linie zu liegen, rechnet insgeheim auch mit einem neuerlichen Lockdown. »Womöglich bis März«, vermutet er. Für ihn als Geschäftsmann wäre es aufs Erste natürlich nicht gut, »Aber für den Infektionsschutz genau das richtige«, so Kempf. Wenn die Zeit gut genutzt werde, dann komme man womöglich danach zur dringend notwendigen ehemaligen Normalität zurück. Derzeit seien es eben die 2 G-Regeln, die so auch vom Ordnungsamt überprüft würden. »Die Gäste nehmen es gelassen, und wir haben uns, trotz Mehraufwand, daran gewöhnt - Aber es kommen eben auch eindeutig weniger Gäste«, gibt Kempf zu bedenken.

Michael Geringhoff