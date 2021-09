1800 Kilometer per Rad durch Süddeutschland

Soziales: Adrian Kohler aus Altheim am Neckar unterstützt die Young Living-Foundation - Früherer Tennisprofi ist total wellnessorientiert

Radeln für den guten Zweck. Adrian Kohler (links) hier auf dem Radweg gemeinsam mit seinem Freund Adrian Mann, der ihn auf den letzten drei Etappen bis zum Ziel in Altheim begleitet. Die Begleitcrew wartet bereits am Zwischenziel: Hauptorganisatorin Bernadine Kohler (Adrians Mutter, rechts) sowie Elke Wacke, die das Begleitfahrzeug direkt hinter den Radfahrern fährt.

»Mein Ziel ist, 5000 Euro auf dieser Tour durch Süddeutschland zu sammeln. Mit seiner Oily Bike Tour unterstützt er die Young Living-Foundation, um den weltweiten Menschenhandel zu beenden. Am Freitagabend kam er am Campingplatz nach seinem neunten Etappenziel in Reicholzheim am Campingplatz Forelle an.

»Es hat leider etwas länger gedauert als geplant, aber so ist das halt, wenn man unterwegs ist und sich verfahren hat«, schmunzelt er. Am Eingang wird er bereits von seiner Mutter Bernadine Kohler empfangen. Sie ist die Hauptorganisatorin der Spendenfahrt, koordiniert den gesamten Ablauf, kümmert sich um die Campingplätze, baut die Zelte auf und bereitet das Abendessen und das Frühstück vor. Begleitet wurde er auf den 150 Kilometern von seinem Radfreund Adrian Mann.

In Altheim gestartet

»Gestartet sind wir von meinem Zuhause aus in Altheim bei Horb am Neckar. Dort werden wir am Dienstag wieder ankommen«. Bisher lief fast alles wie am Schnürchen für den 25-Jährigen. Kohler war bis zu seinem 22 Lebensjahr Tennisprofi und sogar auf der ATP-Rangliste zu finden. In den vergangenen drei Jahren hat sich für ihn allerdings einiges geändert. Er ist selbstständig, arbeitet im Bereich Wellness sowie Coaching und gibt weiterhin Tennisunterricht.

Im Einklang mit der Natur

»Wenn man sich für Gesundheit, Natur oder Sport interessiert, ist man bei mir richtig«, erklärt er im Gespräch mit unserem Medienhaus. Im Fokus steht dabei bei ihm, wie man ein Leben im Einklang mit der Natur führen kann, sich dabei gesund und fit hält und vor allem auch viel Spaß dabei haben kann. »Sport und Bewegung sind schon immer ein großer Bestandteil von mir gewesen. Ich wollte etwas Verrücktes machen im Zusammenhang mit einer Spendenaktion, so kam es zur Oily Bike Tour.«

Zu verdanken hat er dies seiner Mutter Bernadine Kohler. Sie hatte die Idee, dass man die Young Living Foundation unterstützen kann. Dies ist eine Dachorganisation. Bei seinem Projekt geht es dabei um »Hope for Justice«. Denn nach wie vor fänden ein weltweiter Menschenhandel und Kinderprostitution statt, die es zu beenden gelte. So hat er für seine Radtour, die ihn bisher über den Schluchsee, München, Berchtesgaden und Weissenstadt führte, Sponsoren gesucht. »Mein Ziel war es, 5000 Euro zu erreichen, vielleicht etwas zu hoch gegriffen, aber die Spendenaktion läuft noch bis 19. September«.

100 Kilometer pro Woche

Bisher kamen 700 Euro zusammen. Kohler ist optimistisch, dabei hatte er sich nicht professionell auf die Strapazen vorbereitet. »Ich bin rund 100 Kilometer die Woche gefahren und nicht so lange Strecken«. Die längste war bisher 231 Kilometer. Dazu noch auf Schotterpisten oder Trails. Geplant hatte er dies mit dem Routenplaner »Komoot«. »Da sieht man bei der Erstellung einer Tour nicht, wie der Straßenbelag ist«. Bisher hatte er einen Sturz zu verzeichnen. »Außer Schrammen am linken Ellenbogen, hab' ich Glück gehabt.

Die Kette hat sich verhakt und ich hab' den Asphalt geküsst«.

Bisher hat sein Körper die Strapazen ganz gut verkraftet. Das hängt auch mit seiner veganen Ernährung zusammen, da ist sich Adrian Kohler sicher. Sein altes »Steppenwolf-Rennrad«, das er aus dritter Hand gekauft hat, zeigte sich bisher robust und leistete ihm gute Dienste. Am Samstagmorgen ging es weiter in Richtung Philipsburg. Dann muss aber zuvor unbedingt die »Babywundcreme« dick aufgetragen werden, denn sein Hinterteil leidet seit ein paar Tagen und hätte ein paar Ruhetage nötig. Die hat aber der »Rad Fundraiser« nicht vorgesehen.

GÜNTER HERBERICH

Hintergrund Zur Person: Adrian Kohler und seine "Oily Bike Tour" Das "Oily Bike Tour-Projekt", Radeln für den guten Zweck, war ein großer Wunsch von Adrian Kohler. "Meine eigene Freiheit zu haben, ist für mich eines der wichtigsten Grundeigenschaften. Es ist total schrecklich zu sehen, dass es heute immer noch Sklaverei und Menschenhandel gibt. Jeder Mensch hat das Recht, frei zu sein. Mit meiner Oily Bike Tour möchte ich Menschen unterstützen die sich in solchen Situationen befinden." Er hilft dabei der YoungLiving Foundation, einer wohltätigen Organisation. Bei ihr gehen 100 Prozent der Spenden direkt in die Mission und in das Projekt, um den Menschenhandel zu beenden. Mit diesem Projekt möchte er seiner Radtour einen tieferen Sinn zu geben. "Ich habe den Luxus, in kompletter Freiheit mich von einem anderen Ort zu bewegen. Dies gibt mir noch extra Motivation und Durchhaltevermögen". Dabei legt er rund 1800 Kilometer mit 20 000 Höhenmeter zurück. "Ich genieße meine Freiheit und hoffe, dass dadurch noch mehr Menschen ihre Grundrechte der Freiheit genießen können", betont der 25-jährige ehemalige Tennisprofi im Gespräch mit unserem Medienhaus. (gher)