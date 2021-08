18 neue Fälle: Inzidenz liegt bei 40

Corona-Pandemie: Wertheim ist Schwerpunkt

Weitere Neuinfektionen meldet das Landratsamt aus Ahorn (1), Assamstadt (5) und Külsheim (2). Bei sechs Betroffenen handelt es sich um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen, bei sieben Weiteren um Personen, die aus dem Ausland zurückgekehrt sind. Bei zehn Infektionsfällen der vergangenen Tage wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborproben die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Nunmehr wurde bei insgesamt 1250 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt.

Im Kreisimpfzentrum und durch mobile Impfteams sind in der vergangenen Woche 393 Erstimpfungen und 1584 Zweitimpfungen sowie 231 Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson, bei dem eine Dosis genügt, vorgenommen worden. Insgesamt sind dies 2208 Impfungen, im Schnitt 315 täglich. Darin enthalten sind auch Impfungen bei der Sonderaktion im Wertheim Village am Freitag und Samstag. Insgesamt wurden seit dem Impfstart im Kreis insgesamt 77.387 Impfdosen durch das KIZ verabreicht.

Im Main-Tauber-Kreis nehmen laut Kassenärztlicher Vereinigung aktuell weiterhin 94 Praxen Corona-Schutzimpfungen vor. Sie haben in der Zeit vom 6. April bis einschließlich 12. August insgesamt 54.580 Impfdosen verabreicht, davon 26.479 Erstimpfungen und 28.101 Zweitimpfungen.

Das Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim bietet auch weiterhin an jedem Tag der Woche Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung an. Es kann zwischen allen vier in Europa zugelassenen Impfstoffen gewählt werden. Täglich stehen in der Zeit von 7.30 bis 14 Uhr die Präparate von Biontech und Astra-Zeneca zur Verfügung, in der Zeit von 14 bis 19 Uhr Moderna und Johnson & Johnson.

bal