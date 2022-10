17.800 Euro für Tauberphilharmonie in Weikersheim

Geld vom Land

MAIN-TAUBER-KREIS 10.10.2022 - 16:30 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

»Ich bin sehr froh, dass die Tauberphilharmonie bei diesem Förderantrag zum Zuge gekommen ist und unser Einsatz dementsprechend gewürdigt wird«, ließ Intendant Johannes Mnich in einer ersten Resonanz auf diese Mitteilung verlautbaren.

Mehrsprachig

Aus dem Programm »Zukunftsstark II« seien Fördermittel für einen barrierefreien Zugang für Rollstuhlfahrer mittels Rampen, die Anschaffung einer Anlage für Hörbeeinträchtigte und der Erwerb sogenannter Front Fills, also Lautsprecher für bessere Verständlichkeit, beantragt worden. Zudem sollen mit Unterstützung dieses Zuschusses ein Flyer sowie Online-Inhalte erstellt werden, in denen die Arbeit und Angebote der Tauberphilharmonie sowohl in »leichter Sprache« als auch auf Englisch, Arabisch und Ukrainisch dargestellt werden, heißt es in der Pressemitteilung.

In der Sitzung des Gemeinderats der Stadt Weikersheim Anfang Juli war erneut eine fest installierte oder mobile Rampe am zentralen Treppenaufgang direkt vor der Tauberphilharmonie gefordert worden. Damit solle für Besucher, die über die Tauberbrücke aus Richtung Altstadt kommen, auf direktem Weg ein barrierefreier Zugang ermöglicht werden, so die Begründung für diesen Antrag aus den Reihen des Gemeinderats.

el