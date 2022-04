16.000 Euro für die Flüchtlinge aus der Ukraine gespendet

Soziales: Volksbank Main-Tauber unterstützt das Deutsche Rote Kreuz - Genossenschaftlicher Gedanke nach wie vor aktuell

Symbolischen Scheck für Kriegsflüchtlinge überreicht (von links): Reinhard Frank, Präsident des Kreisverbands TBB, Michael Schneider, Vorstandsvorsitzender Volksbank Main-Tauber, und Uwe Rennhofer, stellvertretender Geschäftsführer des Kreisverbands TBB. Foto: Volkbank-Main-Tauber

»Schon unmittelbar nach dem Beginn der Kampfhandlungen trafen die ersten Menschen bei uns ein, die durch den Angriff Russlands mitten aus dem Alltag gerissen wurden«, so der stellvertretende Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands, Uwe Rennhofer. Mittlerweile seien es verstärkt Mütter mit Kindern aus dem Krisengebiet, die sich hilfesuchend an die Anlaufstellen des Landkreises und des Roten Kreuzes wendeten. Es handle sich um Opfer eines Angriffskriegs, den in Europa »niemand mehr für möglich gehalten hat«, wie Reinhard Frank, Präsident des Kreisverbandes Tauberbischofsheim, betonte, der die Spende auch im Namen des Kreisverbands Bad Mergentheim in Empfang nahm.

Hilfe und Unterstützung seien nun dringend geboten und würden von den zahlreichen Helfenden des DRK und der anderen Hilfsorganisationen vielfach zur Verfügung gestellt. Hier seien es derzeit hauptsächlich die Aufnahme und die Erstausstattung mit Kleidung und den nötigsten Dingen des täglichen Bedarfs, welche die Helfenden neben der psychologischen Betreuung der Flüchtlinge herausfordere.

Mehrere Projekte

Angesichts des unfassbaren Leidens der Menschen aus dem Kriegsgebiet sehe sich die Bank nun in der Pflicht, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Daher habe man mehrere Spendenprojekte ins Leben gerufen.

Zum einen als »Anschub- und Sofortmaßnahme« die besagte Spende an das DRK, zum anderen fördere man die Aktivitäten unterschiedlicher Vereine und Organisationen aus der Region, »welche uns von Kundinnen und Kunden und unseren Kolleginnen und Kollegen ans Herz gelegt wurden«, so Schneider weiter.

Als weitere Säule nannte der Vorstandsvorsitzende die Initiative der Belegschaft, weitere Spenden aus den eigenen Reihen zu generieren. Hierfür verzichteten viele Kollegen ganz oder teilweise auf ihre im vergangenen Geschäftsjahr erarbeiteten Leistungsprämien, um die in Not geratenen Menschen aus der Ukraine zu unterstützen.

Die Spende zeige eindrucksvoll, dass der genossenschaftliche Gedanke ebenso wie der Gründungsimpuls des Roten Kreuzes nach wie vor ausgesprochen aktuell sei, wie Reinhard Frank betonte: »Beide sind vor über 170 Jahren in Zeiten der Not und angesichts des Leidens der Mitmenschen geboren und zeigen auch heute, angesichts der humanitären Katastrophe eines brutalen Krieges, dass sie nichts von ihrer Strahlkraft verloren haben.«

