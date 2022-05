16.000 Euro für Bedürftige im Main-Tauber-Kreis

Sparkasse Tauberfranken: Geldinstitut spendet für die vier Tafeln im Landkreis

Main-Tauber-Kreis 29.05.2022 - 13:32 Uhr < 1 Min.

Bildunterschrift: v.l.n.r. Guido Imhof, Abteilungsleiter Soziale Dienste beim Caritasverband, Annemarie Scheckenbach, vom Leitungsteam der Tafel Bad Mergentheim, Susanne Appel ehrenamtliche Leiterin der Tafel Lauda, Beate Maier, Bereichsleitung Beraten, Caritasverband im Tauberkreis, Katrin Beuschlein, Bereichsleitung für die Tafeln des Diakonischen Werks, Peter Vogel, Vorstand Sparkasse, Markus Haas, Bereichsleiter- Sparkasse

Markus Haas, Bereichsleiter bei der Sparkasse erklärte, dass nach der Dezember-Spende im Rahmen der Aktion "Spenden statt Karten" diese zusätzlichen Zuwendungen nicht nur den Ukraine-Flüchtlingen sondern letztendlich allen Bedürftigen, die auf die Tafeln angewiesen sind, zu Gute kommen werden.

Beate Maier, Bereichsleiterin beim Caritasverband im Tauberkreis, erklärte, dass durch den Ukraine-Krieg nicht nur der Bedarf an Lebensmitteln und Spenden gestiegen sei, sondern auch der Schulungsbedarf, da es für die Mitarbeitenden und ehrenamtlichen Helfender selbst wichtig sei, mit den Schicksalen der Kriegsgeflüchteten richtig umzugehen. Außerdem seien sprachliche Hürden zu überbrücken. Katrin Beuschlein, Bereichsleitung für die Tafeln beim Diakonischen Werk, ergänzte, dass diese Form der Hilfe in Zeiten gestiegener Lebensmittelpreise nötig sei. Leider reiche staatliche Unterstützung alleine nicht aus, damit Menschen gut und würdig leben können.

Peter Vogel, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Tauberfranken, wies darauf hin, dass neben den ukrainisch-sprachigen Internetseiten der Sparkassen nun auch in die Sparkassen-App ukrainisch-sprachig zur Verfügung stehe, um es den Geflüchteten so einfach wie möglich zu machen, finanzielle Aufgaben zu erledigen. Die Vertreterinnen der Tafeln zeigten sich dankbar für die Spenden und auch für den mitgebrachten Restbestand an Schokoladenhasen, von der KNAX-Ostereiersuche der Sparkasse im Wildpark. "Dank der Kühlräume im Tafelgebäude werden alle Schokohasen unversehrt bei den Kindern ankommen", so Guido Imhof, Abteilungsleiter soziale Dienste des Caritasverbands abschließend. gufi

gufi