15.000 Euro für die Krankenhäuser der Region

Spende: Volksbank Main-Tauber unterstützt Kampf der Pflegefachkräfte und Mediziner gegen Corona

MAIN-TAUBER-KREIS 07.02.2022

Symbolischen Scheck über 15.000 Euro übergeben: Michael Schneider, Vorstandsvorsitzender Volksbank Main-Tauber eG, und Krankenhausdirektorin Cornelia Krause, Rotkreuzklinik Wertheim. Foto: Volksbank Main-Tauber

Ganz besonderen Herausforderungen waren und sind alle im Gesundheits- und Pflegebereich Beschäftigten ausgesetzt, die durch die Pandemie teilweise bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit und darüber hinaus geführt wurden. Dies war für die Volksbank Main-Tauber Grund genug, mit einer Spende ein Zeichen der Solidarität und Dankbarkeit zu setzen.

»Wir als Genossenschaftsbank sind seit jeher den Menschen in der Region verpflichtet und sehen die Unterstützung gemeinnütziger und caritativer Organisationen als eine unserer Aufgaben an«, so der Vorstandsvorsitzende Michael Schneider. Deshalb habe man sich entschlossen, die aufopferungsvolle Arbeit, die derzeit in den Krankenhäusern der Region geleistet werde, mit einer Spende zu unterstützen und damit die Menschen zu würdigen. Mit jeweils 5000 Euro wurden deshalb die Rotkreuzklinik in Wertheim, das Krankenhaus in Tauberbischofsheim und die Caritas-Klinik in Bad Mergentheim bedacht.

Im Namen aller Kollegen bedankte sich die Direktorin der Rotkreuzklinik, Cornelia Krause, für diese Spende, die die Klinik bei den Aktivitäten für Patienten und Pflegekräfte hervorragend unterstütze und die sie auch als Zeichen der Solidarität zu würdigen wüssten.

Das Geld helfe, einerseits die Maßnahmen der Klinik zur Förderung des Genesungsprozesses und der sozialen Kontakte der Patienten zu unterstützen und andererseits den außergewöhnlichen Einsatz der Belegschaft zu würdigen.

el