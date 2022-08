Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

1500 Badegäste genießen Poolparty im Wertheimer Freibad

Freizeit: Nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder Badevergnügen

Wertheim 15.08.2022 - 00:29 Uhr 1 Min.

Und ab geht der Sparkassen-Punk - bei der Poolparty im Wertheimer Freibad in den Christwiesen. Foto: Michael Geringhoff Tatoo you! Aber eben nur für einen Tag. Foto: Michael Geringhoff Poolparty in Bestenheid: Sommer für alle und vor allem jedem seine Insel. Foto: Michael Geringhoff

Zwei Jahre lang hatten die kreisweit eingeladenen Kunden der Sparkasse auf das Partyevent im Wertheimer Freibad in den Christwiesen warten müssen. Zwei Jahre lang hatte »Corona am Beckenrand gesessen«. Nach 2018 Tauberbischofsheim und 2019 Lauda war Wertheim jetzt endlich an der Reihe. Im kommenden Jahr hat Bad Mergentheim den Spaß.

»Eine richtig tolle Sache für uns«, sagte Thomas Beier, Chef der Wertheimer Bädergesellschaft.

»Ist echt klasse, auch mal so ein Event hier im Bad zu haben«, schwärmte Schwimmmeister Ingo Ortel. Man habe lange auf das Ereignis gewartet, erinnerte Beier in seiner offiziellen Begrüßung der rund 1500 Freibadgäste.

»Absoluter Spaß«

»Gut, dass Corona derzeit etwas in den Hintergrund getreten ist«, meinte er, denn solch herausragende Veranstaltungen mit viel Stimmung, im Bad auszurichten, das sei ihm wichtig. »Das ist absoluter Spaß«, meinte auch Wolfgang Reiner.

Er ist der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Tauberfranken und war gleich zu Beginn der Party vorbildhaft mit einem mutigen Satz und großem Platsch ins Wasser gesprungen. Die Freibäder der Region waren 2018 in den Blick des Geldinstituts geraten. Erträge aus der damaligen Prämiensparaktion waren an die Sport- und Freibäder gegangen, um dort gezielt besondere Attraktionen und Spielgeräte anschaffen zu können. Reiner betonte den sozialen Aspekt. Sein Geldinstitut lebe in, mit und von der Region.

Der »Renner«

Sich dort auch aktiv sozial zu engagieren, sei Ehrensache. Ziemlich aktiv dabei war die Sparkasse dann auch personell. Rund zwei Dutzend Mitarbeiter haben die Party begleitet, da habe man nicht lange fragen müssen, wer mitmache, sagte Reiner. Die Poolparty sei der Renner und ziehe einfach überall. »Es ist doch auch eine richtig tolle Sache, ein paar Stunden lang bei Hochstimmung und Discomusik hier im Bad einmal alles hinter sich lassen zu können«. Reiner ist auch auf einer Linie mit dem Chef der Wertheimer Bädergesellschaft. »Ich finde das persönlich absolut gut, das passt einfach super zum Freibad«. Und Thomas Beier kennt sich nun wirklich aus, denn er ist selbst häufiger Besucher im eigenen Freibad.

Zur Party gehörten Musik, Animation, viele Spiele und auch eine Tattoo-Aktion der abwaschbaren Sorte. Ein großes Kompliment gab es für die DLRG, die über die gesamte Badesaison hinweg für Sicherheit in den Christwiesen sorgt. »Ohne die Leute von der DLRG wäre dieser Tag und überhaupt der Betrieb des Bads fast unmöglich«, betonte Thomas Beier.

MICHAEL GERINGHOFF