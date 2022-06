12.600 Euro Geldstrafe für eine Handvoll Pinienkerne

Amtsgericht Würzburg: Schwerhöriger Kunde will den Laden-Detektiv für einen Räuber gehalten haben - Angeblich hat er sich nur verteidigt

MAIN-TAUBER-KREIS 20.06.2022 - 12:11 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Da er sich gegen Versuche eines Detektivs wehrte, ihm das Plastiktütchen mit den Pinienkernen beim Verlassen des Markts abzunehmen, wurde aus einem einfachen ein räuberischer Diebstahl. Dafür bekam der Mann vom Amtsgericht Würzburg einen Strafbefehl über 12.600 Euro.

Der Fall wurde jetzt vor einem Schöffengericht in Würzburg verhandelt, weil der nicht vorbestrafte Kunde den Diebstahl der Pinienkerne und vor allem den Angriff auf den Detektiv des Markts bestreitet. Er habe mehrere Süßigkeiten und Riegel, so sein Anwalt, vor der Kasse aufs Band gelegt, dann, weil Kunden hinter ihm drängten, seinen Wagen weitergeschoben und danach nur vergessen, den kleinen Beutel mit den Pinienkernen aufs Band zu holen. Nachdem er die übrige Ware bezahlt hatte und den Markt verlassen wollte, habe ihm ein laut herumschreiender Mann die Pinienkerne abnehmen und ihn am Verlassen hindern wollen. Da sein Mandant schwerhörig ist, habe er nicht verstanden, was der Detektiv von ihm wollte, er habe dessen Vorgehen als »Überfall« empfunden und sich nur gewehrt. Auf die Frage des Gerichts, warum der Angeklagte, »wenn er so schlecht hört«, kein Hörgerät trage, auch vor Gericht nicht, erklärte Rechtsanwalt Klaus Spiegel (Würzburg), der Mandant leide unter einer Kunststoff-Allergie, Stöpsel im Ohr würden sofort zu Entzündungen führen.

Bei der Rangelei hatte der Angeklagte das T-Shirt des Detektivs zerrissen. Den Schaden gab der Markt mit 5 Euro an, dazu kamen die 1,99 Euro für die Pinienkerne, die, weil der Beutel bei der Auseinandersetzung zerrissen wurde, nicht mehr verkauft werden konnten.

Auf der Flucht habe der Kunde seinen Verfolger mit Schlägen nach hinten abzuschütteln versucht, auch einmal im Gesicht getroffen, steht in der Anklage, aber nicht verletzt.

Zwei Tage später ließ der Angeklagte sich in Wertheim von einem Notfallmediziner unter anderem blaue Flecken am Gesäß bestätigen, außerdem von einem Neurologen seit langem bestehende Panikstörungen und Angstzustände.

Neuer Termin im Herbst

Da der Angeklagte über seinen Rechtsanwalt, soweit es um den Angriff auf den Security-Mann geht, vor Gericht bestritten hat, was er bei der polizeilichen Vernehmung zugab, wurde die Verhandlung abgebrochen. Zu einem neuen Termin, vermutlich nicht vor Herbst, wird dann der Polizeibeamte als Zeuge geladen.

Der Preis für die Pinienkerne, so Rechtsanwalt Spiegel, sei inzwischen zwar deutlich gestiegen: von damals 1,99 auf inzwischen 2,29 Euro. Er stehe aber »immer noch in keiner Relation zu der Geldstrafe von 12.600 Euro« aus 180 Tagessätzen zu je 70 Euro.

FRANZ BARTHEL