1,2 Millionen Euro für Fernwassernetz

Förderung: Versorgung mit Trinkwasser sichern

Freudenberg 13.07.2022 - 18:35 Uhr < 1 Min.

Regierungspräsidentin Susanne Bay überreichte einer Mitteilung zufolge am Samstag in Wertheim die Bescheide an Markus Herrera Torrez, Oberbürgermeister der Stadt Wertheim, und Roger Henning, Bürgermeister der Stadt Freudenberg. »Mit dieser Zuwendung kann eine weitere wichtige Maßnahme realisiert werden, um die Bürgerinnen und Bürger zuverlässig mit aufbereitetem Trinkwasser zu versorgen«, sagte Regierungspräsidentin Bay.

Die Maßnahme umfasst den Anschluss an das Trinkwassernetz des Zweckverbands Fernwasserversorgung Mittelmain. Die Gesamtkosten liegen bei rund 2,8 Millionen Euro. Bereits im vergangenen Jahr wurde der Anschluss an das Ortsnetz Kreuzwertheim unterstützt.

ls