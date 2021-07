114 Ladesäulen im Main-Tauber-Kreis derzeit in Betrieb

Umwelt: E-Mobilität kommt weiter voran

Nach den neuesten Erhebungen der Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises sind inzwischen 55 öffentliche Ladestationen mit 114 Ladesäulen in Betrieb, darunter auch Schnelllader. Weitere Ladesäulen sind in der Umsetzungsphase und gehen im Laufe des Jahres in Betrieb.

Auch die Zahl der Autos mit Elektro- und mit Hybridantrieb auf den Straßen im Landkreis nimmt kontinuierlich zu, so die Mitteilung. Dies zeige die Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge. Aktuell sind 647 Elektrofahrzeuge und 2901 Hybridfahrzeuge im Main-Tauber-Kreis angemeldet.

Deutlich weniger CO2

»Elektrofahrzeuge erzeugen insbesondere in Verbindung mit regenerativ erzeugtem Strom deutlich weniger CO2 und sind deshalb der Schlüssel für klimafreundliche Mobilität«, betont Landrat Christoph Schauder. Um die Nutzung von Elektrofahrzeugen attraktiver zu machen, gibt es verschiedene Impulse.

»Die Fördermaßnahmen scheinen Früchte zu tragen. Der Elektromobilität im Main-Tauber-Kreis wurde besonders im letzten halben Jahr ein neuer Schwung verliehen. Über den starken Zuwachs an E-Fahrzeugen freue ich mich sehr«, sagt Landrat Schauder.

»Die E-Ladestationen sind flächendeckend über den gesamten Landkreis verteilt«, erklärt Dezernentin Ursula Mühleck vom Landratsamt. »Aufgrund der geschaffenen Infrastruktur ist es möglich, unbeschwert mit E-Fahrzeugen unterwegs zu sein. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt zur klimaneutralen Mobilität«, sagt Ursula Mühleck weiter.

Die Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises hat ihre Auflistung der Standorte der Ladestationen aktualisiert. Sie sind unter https://www.main-tauber-kreis.de/ladestationen abrufbar.

bInformationen: Energieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH, Gartenstraße 2, Tauberbischofsheim, Tel. 09341 82-5813, E-Mail: energieagentur@main-tauber-kreis.de

