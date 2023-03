100.000 Fahrgäste nutzen Ruftaxi im Main-Tauber-Kreis

Neun-Euro-Ticket pusht Verkehrsangebot

Main-Tauber-Kreis 09.03.2023 - 11:39 Uhr 1 Min.

Ruftaxi und Linienbus am zentralen Omnibusbahnhofin Lauda. Das Ruftaxi knackte jüngst die Marke von 100.000 beförderten Fahrgästen. Foto: VGMT, Thorsten Haas

Im ersten Betriebsjahr nutzten knapp 13.000 Fahrgäste das neue Verkehrsangebot. Im Folgejahr wurden annähernd 19.000 Bürger befördert. Aufgrund des allgemeinen Fahrgasteinbruchs im Zuge der Corona-Pandemie und einer verminderten Maximalkapazität in den eingesetzten Fahrzeugen reduzierten sich die Zahlen im dritten und vierten Betriebsjahr allerdings auf 15.000 beziehungsweise 16.400 Fahrgäste, geht aus den Zahlen hervor, die die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) erhebt. Im vergangenen Jahr beförderten die Ruftaxen, auch dank des Neun-Euro-Tickets, knapp 32.000 Personen im Landkreis.

Mehr als 1600 Fahrgäste

In der Region Wertheim wurden im vergangenen Jahr mehr als 4600 Fahrgäste im Ruftaxiverkehr befördert, so VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas gegenüber dieser Redaktion. Im Jahr 2021 waren es - auch Corona-bedingt - nur etwa 2500. Zwischen 2018 und Dezember 2022 fuhren im gesamten Landkreis mehr als 95.000 Menschen mit einem Ruftaxi. Im Raum Wertheim waren es 12.750.

Laut VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas hat knapp ein Viertel der Fahrgäste die Ruftaxifahrt online über die Fahrplanauskunft des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) oder in der kostenfreien App des VRN gebucht. 2022 und 2023 liegt die Zahl der online gebuchten Fahrten gar bei über 30 Prozent.

»Sofern möglich, empfehlen wir den Fahrgästen, ihre Fahrten online zu buchen. Sie müssen bei der Buchung lediglich ihren Namen und eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Im Anschluss erhalten sie eine Buchungsbestätigung per Mail«, erläutert Haas die Vorteile. Die meisten Fahrten werden allerdings telefonisch gebucht.

Verlässliche Anbindung

Laut Haas verfügen mit dem Ruftaxi alle Orte im Landkreis ganzjährig »über eine verlässliche und bedarfsorientierte ÖPNV-Anbindung«. An Schultagen werden ergänzende Fahrten während der Zeiten angeboten, in denen die Nachfrage nach Busfahrten gering ist. Während der Schulferien sowie an Sonn- und Feiertagen stehe in der Regel von morgens bis abends ein vertaktetes Fahrplanangebot zur Verfügung.

Informationen zum Fahrplan und zu Tarifangeboten des VRN:

im Internet: https://www.vrn.de

in der kostenlosen myVRN-App sowie: https://www.vgmt.de

