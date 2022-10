10 Tipps zu Halloween

Main-Tauber/Main-Spessart 28.10.2022 - 11:02 Uhr 3 Min.

Blutspenden Theaterbesuch Puntila und sein Knecht Matti Gruselige Wunden schminken Verkleidet an den Häusern um Süßes bitten

Kürbis schnitzen

Die Kürbisse mit Fratzen und Kerzen, die Häuser und Gärten mit ihrem gruseligen Schein erleuchten, gehören zu Halloween einfach dazu. Im Vorfeld des Halloweentages gab es viele Aktionen zum Schnitzen. Aber auch zuhause geht es ganz einfach. Zuerst einen passenden Kürbis auswählen und den Deckel mit einem scharfen, großen Messer abschneiden. Den Schnitt dabei schräg zur Mitte ansetzen. So entsteht eine größere Auflagefläche und der Deckel kann nicht nach Innen fallen. Der Kürbisstil hilft später beim Öffnen, um die Kerze zu wechseln. Anschließend den Kürbis mit einem großen Löffel aushöhlen und anschließend mit einem Küchenmesser oder Cutter die Fratzen schnitzen.

Für den Nachwuchs: Um die Häuser ziehen und Süßes sammeln

Ein weiterer Halloweenklassiker ist der Zug der Kinder durch die Nachbarschaft. In ihren Kostümen klingeln sie und verlangen Süßes, sonst gebe es Saures. Die Tradition dieses Sammelns geht vor allem auf die USA zurück. Sie basiert vermutlich auf der keltischen Tradition den Geistern Gaben hinzustellen, um sie zu besänftigen. Die kleinen Monster und Geister freuen sich über kleine süße Gaben. Daher sollte man mit einem Vorrat vorbereitet sein.

Eine Halloweenparty feiern

Ob bei Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen: Eine Halloweenparty kommt immer an. Tanzmusik, gruselige Kostüme und Dekoration und natürlich das passende Gruselessen machen den Abend perfekt. Als Dekoration eignen sich zum Beispiel gebastelte Spinnen und Fledermäuse, Kerzen und die gruseligen Kürbisse, alte Spiegel und künstliche Spinnenweben. Als Stärkung dient die klassische Kürbissuppe. Viele Gerichte wirken, richtig dekoriert, schön gruselig: Würstchen im Schlafrock als Mumien, Hackbraten in Form von Monsterfüßen und blutrote Bowle bieten sich an.

Ein Kinobesuch zu einem Halloween Preview in Marktheidenfeld

Das Movie-Kino im Luitpoldhaus Marktheidenfeld zeigt am 31. Oktober um 20.15 Uhr den Preview des amerikanischen Horrorfilms "The Devil's Light" (FSK 16) und bietet damit über 90 Minuten Filmvergnügen für Fans dieses Genre. Offizieller Kinostart des Films ist der 3. November. Halloween bietet damit die Chance, den Film als einer der ersten zu sehen. Im Horrorstreifen bereitet sich eine Nonne auf einen Exorzismus vor und bekommt es mit einer dämonischen Kraft zu tun, die scheinbar mit ihrer Vergangenheit verbunden ist.

Zu Hause einen spukigen regionalen Klassiker anschauen

"Das Spukschloß im Spessart" aus dem Jahr 1960 (rund 100 Minuten, FSK 6) ist eine deutsche Filmkomödie von Regisseur Kurt Hoffmann. Wie bereits beim Vorgängerfilm "Das Wirtshaus im Spessart" spielte Liselotte Pulver die Hauptrolle. Den männliche Hauptpart übernahm Heinz Baumann. Im Film quartieren sich die Geister der Spessarträuber in einem Schloss ein. Sie können erst erlöst werden, wenn jeder von einen eine gute Tat begangen hat. So entspinnt sich die Komödie.

Der Film ist bei mehreren Streaminganbietern abrufbar, unter anderem auf Youtube (kostenpflichtig) und bei Amazon Prime sowie ITunes und GooglePlay.

Ein traditionelles Keltenfest feiern

Beim traditionellen Keltenfest Samhain bereiten sich die Menschen mit einem Ritual auf das kommende Jahr vor, indem sie Altes loslassen, um Platz für das Neue zu schaffen. Nach alten Traditionen ehren sie beim Fest auch ihre Ahnen. Diese Rituale kann man am 31. Oktober von 18 bis 21 Uhr bei "Samhain - Keltisches Neujahrsfest mit dem Naturpark Spessart" auf der Burg Rothenfels, Bergrothenfelser Str. 71, 97851 Bergrothenfels erleben.

Naturparkführerin Juliane Wellmann zeigt den Gästen dabei keltische Rituale und deren Ursprünge. Bei Hollerpunsch und Allerseelenzopf erzählen die Teilnehmer zudem von ihren Ahnen. Teilnehmerbeitrag 25 Euro pro Person. Informationen und Anmeldung: Jane@janesnature.de oder Telefon. 0151 27078102

Gruselige Wunden schminken

Blutige Wunden an Armen, Beinen und im Gesicht machen jedes Halloweenkostüm realistischer. Hilfreich dabei sind Dermawachs, Schminke und Kunstblut. Dies alles kann erworben werden. Es gibt im Internet aber auch zahlreiche Rezepte, um die Materialien selbst herzustellen. Mit Hilfe des Dermawachs werden die Konturen der Wunde mit Vertiefungen geformt. Farbe und Kunstblut sorgen anschließend für den blutigen Gruselspaß und bei gut gemachten Wunden für kurzen Zweifel, ob diese nicht doch echt sind.

Unterhaltung statt Gruseln mit Michael Fitz in Lohr

Wer statt gruseligen Festen lieber Unterhaltung mag, ist beim Programm "Da Mo - Der Mann" am 31. Oktober ab 20 Uhr in der Alten Turnhalle Lohr richtig. Michael Fitz aus München ist durch verschiedene TV- und Kinorollen bekannt und ebenso erfolgreich als Liedermacher, Gitarrist und Poet aus Leidenschaft unterwegs. Fitz zeigt in Wort und Musik, was ihm alles zum Thema Mann einfällt. Laut Veranstalter besingt er Erlebtes und Gefühltes, befasst sich mit Beziehungen jeglicher Art und blickt kritisch auf das Weltgeschehen. Einlass ist ab 19 Uhr, Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Alternative für Theaterfreunde in Tauberbischofsheim

Wer einen Theaterbesuch einem Gruselabend vorzieht, kommt in der Stadthalle Tauberbischofsheim am 31. Oktober ab 19.30 Uhr auf seine Kosten. Die Badische Landesbühne führt dort "Puntila" von Bertolt Brecht (Originaltitel Herr Puntila und sein Knecht Matti) auf. Es geht um Liebe und Verwicklungen, die sich aus den Auswirkungen des stetigen Wechsels von Trunkenheit und Nüchternheit des finnischen Gutsbesitzters Puntila entwickeln.

Karten gibt es in der Buchhandlung "Schwarz auf Weiss", Hauptstraße 32 (Fußgängerzone), Tauberbischofsheim.

Am Halloweentag mit Blut Gutes tun

Vampire gehören wie viele andere Gruselwesen heute zu Halloween. Am 31. Oktober kann man in Wertheim mit dem roten Lebenssaft keine Vampire glücklich machen, aber anderen Menschen helfen. Von 14.30 bis 19.30 Uhr führt der DRK Blutspendedienst zusammen mit dem DRK Ortsverein Wertheim in der Main-Tauber-Halle eine Blutspendeaktion durch. Eine Blutspende ist zwischen 18 und 72 Jahren möglich. Bei Ihrer Erstspende dürfen die Spender aber nicht älter als 64 Jahre sein.

Eine Terminbuchung für die Spende unter https://www.blutspende.de/blutspendetermine/termine/259034 oder unter 0800-11 949 11 ist erforderlich.

Birger-Daniel Grein