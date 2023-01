Wie man im Main-Spessart und im Main-Tauber-Kreis Gutes tun kann

10 Tipps: Ehrenamtliches Engagement im Jahr 2023

Main-Tauber/Main-Spessart 10.01.2023

Beim Kinderhospitz Sternenzelt Marktheidenfeld kann man sich zum Beispiel als Familienbegleiterin wie Lisa Jeßberger (links), aber auch in vielen anderen Bereichen. Ansprechpartnerin ist unter anderem Dagmar Pfeuffer. Foto: Birger-Daniel Grein Das Wally-Bangert-Tierheim in Lohr sucht tierliebe Unterstützung. Foto: Tierheim Lohr Im Main-Tauber-Kreis und im Landkreis Main-Spessart gibt es gleich mehrere Tafeln wie in Wertheim, die Helfer suchen. Foto: Birger-Daniel Grein Von Vorlesepatenschaft über die Mithilfe bei der Buchsortierung bis zu Hilfe bei Veranstaltungen, auch bei Büchereien, wie hier in Wertheim, kann man sich ehrenamtlich einbringen. Foto: Birger-Daniel Grein Umgang mit Technik, Weiterbildung, Kameradschaft und das gute Gefühl, anderen in Not zu helfen, das alles finden Ehrenamtliche bei Hilfs- und Rettungsorganisationen. Das Foto zeigt eine Showübung der FFW Wertheim zusammen mit ihrer Abteilung Mondfeld. Foto: Birger-Daniel Grein Auch spontan kann man sich für die Umwelt ehrenamtlich einsetzen, zum Beispiel beim Sammeln von Müll, wie es hier die Grundschulkinder aus Freudenberg machen. Foto: Birger-Daniel Grein Bei der Lebenshilfe ehrenamtlich Menschen mit Behinderung und ihre Familien unterstützen. Foto: Lebenshilfe Wer sich für eine schöne Umgebung einsetzen möchte, kann zum Beispiel die Patenschaft für ein Pflanzbeet übernehmen, wie hier die Engagierten des Nabu Wertheim für ein Beet in der Wertheimer Altstadt. Foto: Birger-Daniel Grein Ob bei Veranstaltungen, wie hier der Aktion Regenbogen Wertheim, im Verein oder bei anderen Organisationen. Wer sich noch nicht sicher ist, welches Ehrenamt zu ihm passt, kann sich bei der Freiwilligen-Agentur Main-Spessart informieren. Foto: Birger-Daniel Grein Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich für Geflüchtete in unserer Region eizusetzen, zum Beispiel im Materiallager des Vereins "Willkommen in Wertheim" Foto: Birger-Daniel Grein

Ehrenamt hilft nicht nur anderen. Es macht glücklich und ermöglicht einem, Neues zu lernen und Gleichgesinnte kennenzulernen. Ehrenamt bedeutet auch Kameradschaft.

Der fünfte Deutsche Freiwilligensurvey des Bundesministeriums für Familien, Frauen, Senioren und Jugend zeigten, dass sich 2019 rund 40 Prozent der Menschen in Deutschland ab 14 Jahren ehrenamtlich engagierten. Dies sind rund 28,8 Millionen Menschen.

Wir zeigen Ihnen hier zehn Ideen, wie Sie sich im Main-Tauber-Kreis oder dem Main-Spessart-Kreis ehrenamtlich engagieren können.

Engagement bei Hilfs- und Rettungsorganisationen

Ob Freiwillige Feuerwehren, DLRG- oder THW-Gruppen, Rotes Kreuz oder Wasserwacht, im Landkreis Main-Spessart und Main-Tauber gibt es viele Möglichkeiten, sich zur Rettung und dem Schutz von anderen einzusetzen. Vorkenntnisse sind dazu nicht notwendig. Die Hilfs- und Rettungsorganisationen bieten entsprechende Ausbildungen an. Zudem gibt es bei den jeweiligen Organisationen in der Region Jugendgruppen, in denen sich auch Jüngere engagieren können. Neben der Möglichkeit, anderen zu helfen, erlebt man dort auch viel Kameradschaft.

Die Patenschaft für öffentliche Grünflächen übernehmen

Jeder freut sich über schöne grüne Bereiche, Bäume und bunte Blumen im öffentlichen Raum der eigenen Stadt und Ortschaft. Dazu kann man auch ehrenamtlich beitragen. So gibt es in vielen Ortschaften zum Beispiel Gießpatenschaften für öffentliche Flächen. Auch kann man allein oder zusammen mit anderen die Pflege einer Fläche übernehmen. Wer sich nicht dauerhaft binden will, kann beispielsweise an einmaligen Pflanz- und Pflegeaktionen teilnehmen. Wer Interesse an einer solchen Aufgabe hat, kann sich an die Ortsvorsteher oder die jeweilige Gemeindeverwaltung wenden.

Beim Spaziergang Müll sammeln

Auch ganz ohne offiziellen Termin oder Patenschaft kann man sich für die Natur und die Schönheit der Landschaft einsetzen. Leider wird immer wieder Müll in freier Landschaft entsorgt. Da bietet es sich an, bei einem Spaziergang Handschuhe und Müllsack mitzunehmen, Müll aufzusammeln und korrekt zu entsorgen. Das macht auch Kindern Spaß und vermittelt Wertschätzung gegenüber der Umwelt. In einigen Orten werden auch Ehrenamtliche gesucht, die sich um die Leerung öffentlicher Mülleimer kümmern.

Sich im Tafelladen engagieren

In vielen Städten gibt es Tafelläden, bei denen Menschen mit geringem Einkommen sehr kostengünstig Lebensmittel einkaufen können. Damit dies möglich ist, brauchen die Tafeln zahlreiche ehrenamtliche Helfer. Sie kümmern sich beispielsweise um die Sortierung und den Verkauf der Waren oder holen diese bei den spendenden Geschäften ab. Beispielsweise sucht die Tafel Wertheim Helfer, die sich einen Vormittag pro Woche engagieren. Wer sich nicht regelmäßig engagieren kann, kann beispielsweise eine Sammelaktion für haltbare Lebensmittel im eigenen Umfeld organisieren.

Engagement beim Kinderhospizdienst Sternenzelt

Der Kinderhospizdienst Sternenzelt begleitet komplette Familie, deren Kind an einer lebensbedrohlichen oder lebenszeitverkürzenden Erkrankung leidet. Außerdem begleitet man die Kinder von Eltern mit solch einer Diagnose. Einerseits besteht die Möglichkeit, sich als Familienbegleiter zu engagieren. Eine Ausbildung dazu findet ab Herbst statt.

Außerdem kann man sich im Helferkreis engagieren. Hier gibt es für jedes Interesse eine Aufgabe von Helfen bei Veranstaltungen, über Pflege des Außengelände, Öffentlichkeitsarbeit, Kuchenbacken und mehr. Im Helferkreis können sich alle Generationen engagieren.

Einsatz in der Stadtbücherei

Die Stadtbücherei Wertheim bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich zu engagieren. Im Rahmen einer Vorlesepatenschaft liest man Kinder ab vier Jahren in den Traumstunden vor und gestaltet für sie eine passende kreative Aktion. Im Repaircafé kann man sein technisches Wissen als Helfer einbringen oder die Organisation unterstützen. Auch Hilfe in der Vorbereitung des Tagesgeschäfts der Bücherei, zum Beispiel Bücher einsortieren, wird gerne angenommen. Auch viele kleine Büchereien, wie zum Beispiel von Kirchengemeinden, freuen sich über Engagierte.

Hilfe von der Freiwilligen-Agentur Main-Spessart

Wer sich gerne ehrenamtlich engagieren möchte und Anregungen sucht, findet bei "EMiL", der Freiwilligen-Agentur Main-Spessart einen Ansprechpartner. Sie ist eine Anlauf- und Informationsstelle für alle, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, aber noch nicht wissen, was sie genau tun möchten. Die Agentur bietet einen Überblick über verschiedenen Einsatzmöglichkeiten im Landkreis. Sie unterstützt auch Organisationen bei der Gewinnung Ehrenamtlicher.

Die Agentur gehört zum Landratsamt Main-Spessart. Kontakt unter Tel. 09353 7931166, E-Mail: freiwilligenagentur@lramsp.de

Im Wally-Bangert-Tierheim in Lohr/ Sackenbach mithelfen

Tierfreunde können auch im Tierheim Lohr mithelfen. So werden regelmäßig Katzenstreichler und Gassigeher für Hunde gesucht. Außerdem freut sich der ehrenamtliche Hausmeister über Unterstützung zum Beispiel bei kleinen Instandhaltungsmaßnahmen und der Pflege des Außengeländes. Der Tierschutzverein Main-Spessart freut sich auch über "Alltagshelfer", die den täglichen Betrieb unterstützen. Die Hilfe im Alltag oder beim Hausmeister ist auch sporadisch möglich. Interessenten können sich im Tierheim melden.

Einsatz in der Flüchtlingshilfe

In beiden Landkreisen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich für geflohene Menschen einzusetzen. Beispielsweise sucht der Verein "Willkommen in Wertheim" ehrenamtliche Helfer unter anderem für die Unterstützung von Kindern beim Lerntreff sowie die Mithilfe im Materiallager für Sachspenden. Weitere Einsatzmöglichkeiten für geflohene Menschen sind unter anderem die Betreuung von Begegnungsmöglichkeiten (zum Beispiel dem "Wertheimer Wohnzimmer"), die Unterstützung von Integration und Behördengängen sowie Übersetzungsaufgaben.

Unterstützung von Menschen mit Behinderung

Bei der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis und der Lebenshilfe Main-Spessart kann man sich für Mitmenschen mit Behinderung einsetzen. Es gibt bei beiden verschiedene Aufgabenbereiche, für die Ehrenamtler. Unter anderem begleiten die Helfer Freizeitaktivitäten für Menschen mit Behinderung oder kümmern sich um einen einzelnen Menschen mit Behinderung und entlassen so dessen Familie. Auch organisatorische oder handwerkliche Mithilfe bei der Lebenshilfe ist möglich.

Birger-Daniel Grein