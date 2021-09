Main-Echo-Chefreporter erklärt, warum wir den AfD-Kandidaten in Main-Spessart/Miltenberg nicht vorstellen

Bundestagswahl

Main-Spessart/Miltenberg BTW21MSP 07.09.2021

Normalerweise wäre René Jentzsch an dieser Stelle an der Reihe unserer Kandidaten-Porträts. Doch selbst auf mehrfache Anfrage aus unserer Redaktion hat er nicht geantwortet. So lief es ab:

BTW21: Main-Echo-Chefreporter erklärt, warum es an dieser Stelle kein Speedinterview gibt

Manuela Klebing