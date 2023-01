So sehen unsere Bundestagsabgeordneten 2023 entgegen

Bernd Rützel und Alexander Hoffmann im Interview

Main-Spessart/Miltenberg 06.01.2023

Ihre Antworten auf einige der drängendsten Fragen könnten unterschiedlicher nicht sein.

Fragen im Überblick:

1. Ist die Pandemie ?vorbei?

2. Die deutsche ?Wirtschaft in der ?Krise: Wo sehen Sie die Chancen und Risiken?

3. Energiekrise und ?Inflation: Reichen die bisherigen Entlastungen für die Bürger aus?

4. Klimaschutz: Wo setzen Sie Prioritäten?

5. Wie kann die Rente bei immer längerer Lebenszeit ohne längere Arbeitszeit funktionieren

Bernd Rützel (SPD)

1. Corona wird uns sicherlich erhalten bleiben. Aber ich würde sagen, die pandemische Lage ist vorbei. Das ist vor allem dem geschuldet, dass viele Menschen sich haben impfen lassen und wir dadurch eine gute Grundimmunität haben. Das Virus wird sich nun verlaufen und ich hoffe, dass nicht noch etwas auf uns zukommt. Nach derzeitigem Stand denke ich, es ist endlich wieder Normalität angesagt.

2. Es gibt zwei große Herausforderungen, die der deutschen Wirtschaft derzeit enorm weh tun. Das sind zum einen die hohen Energiepreise und zum anderen der Fachkräftemangel, und wie ich betonen möchte, der Arbeitskräftemangel. Aber die deutsche Wirtschaft ist klug und stark und viele finden Wege aus dieser Krise und stoßen die richtigen Diskussionen an, etwa die über die 4-Tage-Woche. Der Arbeitsmarkt brummt und noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik waren so viele Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Wichtig ist, dass Gewerkschaften und Unternehmen auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Die 3000-Euro Inflationsprämie etwa hilft und gerade tarifgebundene Unternehmen zahlen Prämien an ihre Beschäftigten. Tarifbindung hilft Unternehmen, Beschäftigten und der Wirtschaft.

3. Die Pakete, die wir auf den Weg gebracht haben, sind gigantisch. Wir sprechen hier von insgesamt rund 400 bis 500 Milliarden Euro alles in allem. Ein Problem ist tatsächlich, dass auch Menschen die Unterstützung erhalten, die sie eigentlich nicht bräuchten, weil wir nicht in der Lage sind, zielgerecht an diejenigen zu überweisen, die sie wirklich benötigen. Wir steuern deswegen auch über andere Instrumente nach, wie zum Beispiel Kindergeld, Wohngeld oder das Bürgergeld. Ich bin überzeugt, dass wir damit gut durch die Krise kommen. Die zusätzlichen Entlastungen waren notwendig, aber das Geld, das man ausgibt, muss auch wieder erwirtschaftet werden. Das werden unsere Kinder und Enkel bezahlen müssen. Deutschland kann es sich leisten, andere können das nicht, was man im europäischen Vergleich auch mal anschauen muss. Meine Antwort auf die Frage lautet Ja und Nein. Es ist viel Geld ausgegeben worden aber nun müssen wir noch einmal zielgenau nachjustieren.

4. Es geht jetzt erst einmal darum, dass wir genug Energie in Deutschland haben und dass wir nicht bald im Kalten sitzen ohne Strom. Deswegen laufen auch die Kohlekraftwerke vorübergehend länger und erneuerbare Energien werden massiv ausgebaut. Es rächt sich, dass wir es in den letzten Jahren verschlafen haben, die erneuerbaren Energien auszubauen. Die CSU in Bayern mit ihrer 10 H Regel beim Windkraftausbau war auf dem Holzweg. Die vermeidende Haltung von Söder und seinen Vorgängern zu den Stromtrassen war falsch. Wir brauchen diese Infrastruktur, um die Energie vom Norden in den Süden zu bringen. Alle stimmen dem zu, aber keiner will eine Trasse durch seinen Garten haben. Jetzt muss alles daran gesetzt werden, einen neuen verantwortungsvollen Umgang mit der Energieversorgung zu finden. Völlig verfehlt wurden die Klimaziele im Verkehrssektor. Hier muss dringend nachgesteuert werden. Ich verstehe auch nicht, dass die FDP sich weiter gegen ein Tempolimit auf der Autobahn ausspricht. Auch die Diskussion über Tempo 30 in den Städten muss endlich in die Hände der Kommunen kommen, um die Umweltziele im Verkehr zu erreichen.

5. Ich beschäftige mich mit der Rente seit Beginn meiner politischen Laufbahn. Man darf nicht vergessen, dass die steigende Produktivität eine Stabilisierung des Rentenniveaus möglich macht, ohne das Rentenalter zu erhöhen. Alle Horrorprognosen, die es immer schon gab, sind nicht eingetreten. Der Satz von Blüm stimmt immer noch: Die Rente ist sicher. Wer 45 Jahre gearbeitet hat, muss früher in Rente gehen können. Viele können nicht länger arbeiten, auch wenn manche Wirtschaftsweisen das nicht verstehen können. Wir haben zwei Haltelinien eingeführt: Das Rentenniveau darf nicht unter 48 Prozent sinken und der Beitrag nicht über 20 Prozent steigen. Das Renteneintrittsalter zu erhöhen ist tabu. Wir stehen mit der Rente wesentlich besser da, als man sagt. Mit stabilen 18,6 Prozent ist der Beitragssatz so niedrig wie lange nicht. Wichtig ist, dass Menschen länger gesund arbeiten können. Dazu brauchen wir Qualifizierungsmaßnahmen, Prävention und Reha-Maßnahmen und Arbeitserleichterungen, damit die Zahl der Erwerbsminderungsrenten und psychisch Kranken nicht steigt.

"Mein erstes Jahr Ampelkoalition ?habe ich so wahrgenommen, dass wir noch nie vor solchen Herausforderungen gestanden haben. Plötzlich ist über Nacht im Februar die Zeitenwende angebrochen. Dennoch haben wir vieles, was wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen hatten, auf den Weg gebracht: den Mindestlohn, das Bürgergeld, die Stabilisierung der Rente. Und schließlich natürlich die Unterstützungspakete. Es ist ein gutes Miteinander und ich ziehe eine absolut positive Bilanz."



Alexander Hofmann (CSU)

1. Ich würde das nicht einteilen in Begriffe wie »vorbei« und »nicht vorbei«. Diese Pandemie ist ja von vielen verschiedenen Faktoren abhängig, wie wir jetzt am Beispiel China sehen. Ich denke, wir hier sind jetzt in der endemischen Phase angelangt. Über die Monate und Jahre haben wir mehr Erkenntnisse über das Virus gewonnen und glücklicherweise haben wir es nun mit einer einfacheren Variante zu tun. Ich denke, der Ausweg aus der Pandemie zeichnet sich derzeit sehr konkret ab.

2. In Krisenzeiten war es immer wichtig, den Unternehmen und Arbeitgebern Zuversicht zu geben. Das gelingt der Ampelregierung nicht. Ich sehe enorm das Risiko der Deindustrialisierung und das halte ich für sehr gefährlich. Die gute Wirtschaft hat uns den Wohlstand beschert und auch den Ausbau des Sozialstaats ermöglicht. Doch bei einer drohenden Deindustrialisierung geht es nackt um Arbeitsplätze. Und hier werden die Rahmenbedingungen für die Unternehmen immer schwieriger. Ich nehme das in Main-Spessart, aber noch mehr in Miltenberg mit dem dortigen großen Chemiestandort wahr. Wir müssen dringend die Lieferketten auf die Frage der Abhängigkeit prüfen. Staatliche Strukturen müssen sich in der Krise verändern. Genehmigungsverfahren und andere behördliche Verfahren dauern zu lange in einer Zeit, in der die Zeit drängt.

3. Beim momentanen Status Quo sind wir bei einer Größenordnung, die erforderlich, notwendig und richtig war. Aber nein, es ist nicht ausreichend, weil die Hilfen nicht nachhaltig sind. Der Staat versucht nur abzufedern aber nicht die Ursachen zu bekämpfen. Es gibt keine nachhaltige Lösung, wenn demnächst alle Atomkraftwerke auslaufen und die Energieversorgung uns weiter beschäftigt. Die Inflation wurde von Anfang an unterschätzt. Die Stellschraube der steigenden Zinsen scheidet meiner Meinung nach aus, weil zu hohe Zinsen die Wirtschaft abwürgen und der Bund, die Länder, Kommunen und die Bürger niedrige Zinsen einkalkuliert haben. Also geht es nur über bezahlbare Energiepreise. Und hier kommen die Antworten der Ampel zu spät und zu wenig. Was es braucht, ist ein echtes Deckelungsinstrument, wie zum Beispiel in Frankreich, damit die Preissteigerung nicht direkt beim Kunden ankommt.

4. Wenn man die letzten Jahre betrachtet, auch die unionsgeführten, hatten wir immer die Grundhaltung »größer, schneller, weiter«. Kernenergieausstieg, Kohleausstieg: Was fehlt ist die Frage, wie wir sicher und unabhängig das fehlende Energiedelta decken können, solange es noch keinen Durchbruch bei der Speichertechnologie gibt. Jetzt gibt es eine Zeitenwende, die den Energiemarkt auf den Kopf gestellt hat und wir können so nicht weitermachen. Wer den Eindruck erweckt, mit ein bisschen mehr Windkraft und Stromtrassen kriegen wir das schon hin, der lügt, – betrachtet man die schiere Energiemenge, die benötigt wird. Wir müssen jetzt so viel Strom und Energie auf den Markt bringen, wie wir können. Also doch die letzten drei AKWs weiterlaufen lassen und die drei bereits abgeschalteten wieder hochfahren. Es gilt Deutschland in schwierigen Zeiten unabhängig zu halten. Das bedeutet nicht den Wiedereinstieg in die Kernkraft. Ich glaube, von Deutschland kann der Impuls für eine globale Energiewende ausgehen. Aber das gelingt nur, wenn wir prosperierende Wirtschaft und Energiewende in Einklang bringen. Wenn wir dabei tausende Arbeitsplätze verlieren, macht es uns keiner nach.

5. Ich denke, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder müssen wir das aktuelle System komplett umkrempeln oder wir müssen das Renteneintrittsalter erhöhen. Den Menschen vorzugaukeln, dass wir das schon hinkriegen, ohne etwas zu verändern und ohne das Rentenalter zu erhöhen, ist nicht ehrlich. Ich glaube, dass wir in einem Wohlstand leben, der es möglich machen muss, eine Rente zu gewährleisten, ohne das Renteneintrittsalter weiter anzuheben. Dazu bräuchte es aber einen zusätzlichen Baustein. Die gesetzliche Rente alleine wird es nicht schaffen. Möglich könnte das eine Generationenrente für eine Altersvorsorge von Geburt an machen. Der Staat könnte zum Beispiel 100 Euro monatlich ab Geburt bis zum 18. Geburtstag in einen Fonds beisteuern, danach leistet der Arbeitnehmer die Beiträge. Über Renditen- und Zinseffekte ließe sich so eine weitere große Säule zur Altersversorgung aufbauen. Die Flexi-Rente hilft denen, die länger arbeiten wollen und wirkt gegen den Fachkräftemangel. Die Rente mit 63 ist da sicher der falsche Schritt gewesen.

"Mein erstes Jahr Ampelkoalition ist für mich ein absolut neuer Abschnitt, nicht nur aufgrund der Oppositionsarbeit, sondern auch durch die neue Verantwortung im Parlamentarischen Kontrollgremium zur Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes. Zur Bewertung der Ampel kann ich nur sagen, dass sie zu langsam, zu schwerfällig und mit zu viel Uneinigkeit agiert in einer schwierigen Situation, die selbst eine Opposition der Regierung nicht wünscht."

Von Bianca Löbbert