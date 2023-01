Das Le­ben von Nor­bert Bütt­ner aus Amor­bach hät­te schon mit vier Jah­ren zu En­de sein kön­nen: Am 21. Ja­nuar 1953 rutsch­te der Bub mit ei­nem Sch­lit­ten in Markt­hei­den­feld in den Main und ge­riet un­ters Eis. Ein Nach­bar, der Speng­ler­meis­ter Fried­rich Bö­ger, hör­te die Hil­fe­ru­fe der Kin­der und han­del­te, oh­ne zu zö­gern.