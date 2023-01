Weil er bei of­fe­ner Au­to­tür am Rad­weg ona­niert ha­ben soll, stand ein 72-Jäh­ri­ger aus dem Kreis Main-Spess­art am Mitt­woch in Ge­mün­den vor dem Rich­ter. Die Staats­an­walt­schaft warf dem Rent­ner vor, sich im Au­gust in der Öf­f­ent­lich­keit selbst be­frie­digt zu ha­ben und woll­te ihn we­gen ex­hi­bi­tio­nis­ti­scher Hand­lun­gen be­lan­gen.