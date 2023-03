Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Optimist« geklaut - 600 Euro Strafe

Amtsgericht Gemünden

MAIN-SPESSART 20.03.2023 - 19:17 Uhr 2 Min.

Der 21-Jährige zeigte sich reumütig und da er noch als Heranwachsender gilt, wird Jugendstrafrecht angewandt. Über die Geldauflage von 600 Euro freuen kann sich die Lohrer Tafel, die vom Richter als Empfänger bestimmt wurde.

Der junge Angeklagte erschien zusammen mit seinem Rechtsanwalt zu der Verhandlung. Die beiden baten den Richter um einen Augenblick, um sich kurz zu besprechen. Dann begann der Prozess und die Staatsanwältin verlas die Anklageschrift.

Im vergangenen August

Der 21-Jährige soll in der Nacht vom 13. August des vergangenen Jahres eine Kunstfigur von der Tauberbrücke in Wertheim entwendet und andere Figuren beschädigt haben. Bei den Kunstfiguren handelte es sich um die sogenannten »Optimisten« des Künstlers Ottmar Hörl, die das Stadtmarketing der Stadt Wertheim an verschiedenen Standorten aufgestellt hat. Dem Angeklagten wurde daher von der Staatsanwaltschaft besonders schwerer Diebstahl und Sachbeschädigung vorgeworfen.

Der Rechtsanwalt äußerte sich für seinen Mandanten vor Gericht und erklärte, dass der 21-Jährige die goldene Kunstfigur als eine Art Liebesbeweis für seine Freundin entwendet habe. Er bereue die Tat und habe den »goldenen Liebeweis« mittlerweile wieder zurückgegeben sowie angeboten, bei der erneuten Montage zu helfen, wie ein Schreiben mit der Stadt Wertheim belegen soll.

Registereintrag

Weitere Angaben machte der Angeklagte, der in einem weißen Hemd auf der Anklagebank saß, nicht. So wurde das Bundeszentralregister des 21-Jährigen verlesen, aus dem hervorgeht, dass er schon einmal zu der Verrichtung von Arbeitsstunden, verurteilt wurde. Die Staatsanwältin hakte nach und fragte den jungen Mann, ob er zum Tatzeitpunkt alkoholisiert war. Dies bestätigte er und begründete damit auch die Erinnerungslücken, die er zu der Tat habe.

Günstige Sozialprognose

Begehrtes Diebesgut: »Optimist« in Wertheim. Foto: Matthias Schätte

Aus einem Schreiben der Jugendgerichtshilfe geht hervor, dass es sich bei dem Angeklagten um einen jungen Erwachsenen mit günstiger Sozialprognose handelt und die Anwendung von Jugendstrafrecht sowie eine Geldstrafe als Ahnungsmöglichkeit empfohlen wird.

Um Milde gebeten

So plädierte die Staatsanwältin, die von den ursprünglichen Vorwürfen abwich und nur noch einen Diebstahl als verwirklicht ansah, darauf, den 21-Jährigen zu einer Geldstrafe von 800 Euro zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung zu verurteilen. Der Rechtsanwalt schloss sich den Ausführungen seiner Vorrednerin an, bat jedoch bei der Höhe der Geldstrafe um eine gewisse Milde, da sein Mandant schon die Kosten für den Rechtsbeistand tragen müsse.

Der Wertheimer Optimist, eine Kunstfigur des Dietenhaner Künstlers Ottmar Hörl, ziert in großer Stückzahl das Geländer der Tauberbrücke.

»Jugendlicher Blödsinn«

Nach einer kurzen Bedenkzeit sprach Richter Büchs den Angeklagten schuldig wegen Diebstahls und erlegte ihm eine Geldstrafe von 600 Euro auf, die er in Raten an die Lohrer Tafel tätigen soll. Der Richter sah in der Tat ein Paradebeispiel von »jugendlichem Blödsinn«, hielt dem 21-Jährigen jedoch sein Geständnis sowie das Angebot, bei der Aufstellung des »Optimisten« zu helfen, zugute. Da auf die Einlegung von Rechtsmitteln verzichtet wurde, ist das Urteil rechtskräftig.

