Neue Serie: Kreuzwege in Main-Spessart und Main-Tauber

Ab 25. Februar

In diesen sieben Wochen zwischen Aschermittwoch und Ostern wird unsere Redaktion sieben Kreuzwege aus der Region Main-Spessart/Main-Tauber vorstellen.

Dabei haben wir uns für Kreuzwege im Freien entschieden. Sie geben im Übergang vom Winter auf das Lebendigwerden im Frühjahr die Möglichkeit, Besinnung in Bewegung zu bringen.

Das Leid mittragen

Die meist 14 Stationen der Kreuzwege stellen den Leidensweg Christi nach: von der Gefangennahme bis zur Grablegung nach dem Tod am Kreuz. Sie bieten Gelegenheit, dem nachzuspüren, was Jesu für die Menschen auf sich genommen hat und welches Leid Menschen in der Gegenwart widerfährt. Sinn einen Kreuzweg zu gehen und zu beten, ist für viele Gläubigen, dieses Leid im Gebet mitzutragen. Wir sprechen mit Menschen darüber, was ihnen der Kreuzweg bedeutet.

Unsere Serie beginnt am 25. Februar 2023.

Monika Büdel