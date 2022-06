Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Biosphärenreservat: Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht

Machbarkeitsstudie, Projektmanager, Begleitgremium

Der Spessart ist für seine Buchen- und Eichenwälder bekannt. Ob für ein Biosphärensreservat taugt, soll eine Machbarkeitsstudie klären. Der Auftrag wurde jetzt erteilt.

Der Auftrag zum Erstellen einer Machbarkeitsstudie ist vergeben. Überdies ist seit wenigen Tagen die Stelle eines Projektmanagers für den gesamten Prozess besetzt. Und schließlich, so erfuhr dieses Medienhaus auf Anfrage von der Pressestelle des Landratsamtes Main-Spessart, hat sich jetzt in Aschaffenburger Landratsamt erstmals das mit Vertretern aus der Region bestückte Begleitgremium zu seiner ersten konstituierenden Sitzung getroffen.

Was passiert, wenn der Spessart tatsächlich Biosphärenreservat wird?

Im Zentrum dieses Treffens stand die Machbarkeitsstudie. Erstellt werden soll sie bis Ende 2023 von den Büros E.C.O Institut für Ökologie aus Klagenfurt und ifuplan Institut für Umweltplanung und Raumentwicklung aus München. Sie hatten sich als Bietergemeinschaft um den zuletzt auf 200.000 Euro veranschlagten Auftrag beworben und den Zuschlag erhalten.

Dabei dürften auch Referenzen eine Rolle gespielt haben. Das Büro E.C.O listet auf seiner Internetseite eine Vielzahl von in 40 Ländern bearbeiteten Projekten auf, darunter die Erstellung des Antrags auf Anerkennung des Biosphärenreservats Drömling in Sachsen-Anhalt oder die Beratung der Evaluierung des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen. Es handle sich um in Sachen Biosphärenreservat "sehr erfahrene" Büros, so das Landratsamt Main-Spessart.

Man habe sich in den vergangenen Monaten bei vielen Gesprächen und Exkursionen ein umfassendes Bild davon machen können, was es heißt, Biosphärenreservat zu sein. Am Ende dieser Phase stehe die Erkenntnis, dass die Region der Idee eines Biosphärenreservats im Spessart "grundsätzlich offen gegenübersteht". Daher könne man nun Umsetzbarkeit und Akzeptanz "ergebnisoffen, transparent und partizipativ überprüfen lassen". Die Machbarkeitsstudie werde die Entscheidungsgrundlage dafür bilden, ob man die das förmliche Antragsverfahren einsteige.

Studie besteht aus vier Bausteinen

Bestehen wird die Studie demnach aus vier Bausteinen. Der Erste ist, zu prüfen, ob der Spessart die von der Unesco, also der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation festgesetzten Kriterien für ein Biosphärenreservat erfüllt. Hier geht es beispielsweise darum, mögliche Flächen für die charakteristischen Kern-, Pflege- und Entwicklungszonen zu identifizieren.

Der zweite Baustein der Studie besteht darin, im Spessart die gesellschaftliche Akzeptanz eines solchen Reservats zu erkunden. Dazu soll es zum Auftakt in jedem der drei Landkreise sowie in der Stadt Aschaffenburg Bürgerforen geben. Im weiteren Verlauf werden Arbeitsgruppen gebildet. Sie sollen sich mit Themen wie Natur- und Umwelt, Land- und Forstwirtschaft, Kultur, Tourismus sowie Mobilität und regionale Wertschöpfung auseinandersetzen. Zusätzlich ist eine Plattform im Internet geplant, die dem Informationsaustausch dienen, aber auch Möglichkeit für Kritik und Anregungen bieten soll.

Effekte einer Erweiterung auf hessischen Spessart im Blick

wird Der dritte Baustein wird sein, Entwicklungsperspektiven zu untersuchen. Darunter ist zu verstehen, dass geklärt werden soll, welche Rolle der Verein Naturpark Spessart im Fall der Schaffung eines Biosphärenreservats spielen könnte. Daneben sollen auch mögliche Effekte einer Erweiterung eines Reservats auf den hessischen Spessart beleuchtet werden.

Der vierte Baustein ist schließlich, die Ergebnisse der vorherigen Schritte zusammenzufassen. Dazu wird es zum Abschluss ein gemeinsames Bürgerforum geben, bei dem die Ergebnisse der Erhebungen präsentiert werden.

Torben Schulze ist der Projektmanager

Die drei Landkreise sowie die Stadt Aschaffenburg haben eigens eine Personalstelle geschaffen, die die Machbarkeitsstudie sowie den gesamten Prozess begleiten soll. Sie ist am Landratsamt Main-Spessart in Karlstadt angesiedelt und seit rund zwei Wochen mit Torben Schulze besetzt. Der 32-jährige Umweltgeologe und Bildungsreferent soll Ansprechpartner für alle am Prozess beteiligten Akteure sein.

Die Kosten für die auf zwei Jahre befristete Stelle des Projektmanagers sind auf 128.000 Euro veranschlagt. Sämtliche Kosten für Machbarkeitsstudie und Personal teilen sich die drei beteiligten Landkreise sowie die Stadt Aschaffenburg paritätisch, wobei es für die Studie einen 50-prozentigen Zuschuss des Freistaats gibt.

Weltweit über 700 Biosphärenreservate

Bei einem Biosphärenreservat handelt es sich um eine von der Unesco anerkannte Modellregion, in der nachhaltige Entwicklung in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht exemplarisch verwirklicht werden soll. Weltweit gibt es über 700 Biosphärenreservate. Die Frage, ob im Spessart ein Biosphärenreservat eingerichtet werden könnte, kam in der Region 2020 auf.

Johannes Ungemach

Hintergrund: Begleitgremium Zur Beurteilung von Zwischenergebnissen der Machbarkeitsstudie für ein Biosphärenreservat wurde ein Begleitgremium gegründet. Es soll immer wieder auch Impulse für den Prozess geben und gleichzeitig als Multiplikator in der Region dienen. Besetzt ist das Gremium mit Landrätin Sabine Sitter (Main-Spessart) sowie den Landräten Alexander Legler (Kreis Aschaffenburg), Jens Marco Scherf (Miltenberg) und dem Aschaffenburger Oberbürgermeister Jürgen Herzing. Außerdem gehören den Gremium je zwei Bürgermeister aus den beteiligten Landkreisen sowie Vertreter der Regierung von Unterfranken, des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie des Vereins Naturpark Spessart an. joun