Lieber kalt kneippen als warm duschen - Neue Serie

Expertinnen erklären, wie richtig gekneippt wird

Lohr/Wertheim. 12.08.2022 - 12:35 Uhr 4 Min.

Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kneippen kennt kein Alter: Luis Scherer stakst durch das Wassertretbecken in Frammersbach, das am Radweg Richtung Lohrhaupten liegt. Im Hintergrund spielt sein Bruder Vincent an der Förderschnecke des Wasserspielplatzes.

Dabei ist das Wassertreten in Kneippbecken, das gerade bei den aktuellen Temperaturen im Trend liegt, nur ein winziger Teil der Lehre des 1897 gestorbenen Pfarrers Sebastian Kneipp. Diese kennt weit mehr als 100 verschiedene Formen der Wasseranwendung.

So geht der Kneipp-Guss zuhause

Bevor wir in unserer Sommerserie "Heiß und kalt" Ausflugstipps zu regionalen Kneippbecken geben, haben wir mit drei Expertinnen der Staatlichen Berufsfachschule für Massage und medizinische Bademeister in Würzburg über die richtige Technik und den Nutzen des Kneippens gesprochen. Auch wer lieber zuhause bleibt, bekommt erklärt, wie er Kneippsche Güsse ganz einfach selbst anwendet.

Erna Schleifer war bis 2013 Lehrerin für Hydrotherapie, also Wasserheilkunde, an der Berufsfachschule in Würzburg, wo verschiedene Kneipp-Anwendungen Bestandteil der Ausbildung sind. Die 74-Jährige, die sich im Kneippianum in Bad Wörishofen fortgebildet hat, betont, dass Kneippen "für jedes Alter und Geschlecht geeignet ist". Laut der Würzburgerin hat es auch keine Nebenwirkungen.

Physiotherapeutin Inessa Ruppel lehrt an der Berufsfachschule Hydrotherapie und gönnt sich morgens regelmäßig einen Kneippschen Espresso, um munter zu werden. Dabei handelt es sich um einen kalten Gesichtsguss, der ganz ohne Koffein auskommt. "Danach fühlt man sich wie neugeboren: frisch und lebendig", erzählt die 47-Jährige. Die Kitzingerin geht auch gerne zum Wassertreten an den Main.

Nach Aussage von Ruppel härten das Wassertreten, aber auch Armbäder und Güsse nach Kneipp, den Körper ab und stärken das Immunsystem. Das Kneippen trainiere die Gefäße, beuge Krampfadern vor und aktiviere den Kreislauf, zählt sie weitere Vorteile auf. Bei arteriellen Durchblutungsstörungen, Harnwegserkrankungen und offenen Wunden rät Erna Schleifer hingegen vom Wassertreten ab.

Viele Studien zur Wirksamkeit der Kneippschen Wassertherapie gibt es nicht. "Die Pharmaindustrie verdient da gar nichts dran, deswegen gibt es kaum Forschung dazu. Es handelt sich mehr um Erfahrungswerte, die aber glaubhaft sind", betont die 74-Jährige. Eine Doktorarbeit am Uniklinkum Jena aus dem Jahr 2005 belegt laut Pressemitteilung die Wirksamkeit Kneippscher Güsse als effektive Abhärtung gegen Infekte. "Wir können damit zeigen, dass sich durch regelmäßige Kaltwasser-Güsse über einen langen Zeitraum die Anfälligkeit für Atemwegsinfekte wirksam senken lässt", erläuterte die damalige Leiterin des Kompetenzzentrums für Naturheilverfahren, Christine Uhlemann, das Studienergebnis.

Erna Schleifer, Inessa Ruppel und Monika Wörner (von links) sind oder waren Lehrerinnen an der Staatlichen Berufsfachschule für Massage in Würzburg. Sie standen der redaktion als Expertinnen für das Kneippen zur Verfügung.

Mehrere Forscher haben Studien zur Effektivität der Kneipp-Therapie aus den Jahren 2000 bis 2019 überprüft. Ihre Schlussfolgerung ist auf der Internetseite des medizinischen Fachverlags S. Karger aus Basel veröffentlicht: Demnach "scheint die Kneipp-Therapie bei zahlreichen Beschwerdebildern in verschiedenen Patientenkollektiven positive Effekte zu bewirken". Sie schreiben aber auch, dass zukünftige Studien noch stärker auf eine methodisch sorgfältige Studienplanung achten sollten, um Verzerrungen entgegenzuwirken.

Expertin Erna Schleifer ist sich sicher: "Das Kneippen aktiviert die Selbstheilungskräfte." Doch auf was sollte man achten, wenn man dem Pfarrer nacheifern möchte, der im wahrsten Sinne des Wortes Wasser predigte? "Egal, ob Armbad, Knieguss oder Wassertreten - man sollte immer auf der herzfernen rechten Seite anfangen und langsam machen", sagt Ruppel. Ins kalte Wasser springen, muss beim Kneippen also niemand. Die 47-Jährige betont auch, dass der Körper immer warm sein müsse, wenn man kalte Anwendungen macht. Wer fröstelt, sollte auf das Kneippen verzichten.

Allein oder mit Hilfe: Ein Kneippscher Knieguss lässt sich auch zuhause in der Dusche machen.

Im Tretbecken kommt es laut den Expertinnen auf den Storchengang an, bei dem der Fuß bei jedem Schritt ganz aus dem Wasser gehoben wird. So werde der Reiz durch die Luft auf der Haut verstärkt, erklärt Inessa Ruppel. "Beim Wassertreten sollte man unter fünf Minuten bleiben, aber das kommt auch auf die Wassertemperatur an", ergänzt Schleifer. Nach Verlassen des Beckens ist es wichtig, sich nicht abzutrocknen, sondern das Wasser an den Beinen lediglich abzustreifen und sich dann warmzulaufen.

Die beiden plädieren dafür, zwischen den Anwendungen zu pausieren und auf den eigenen Körper zu hören. "Wenn jemand sehr kälteempfindlich ist, sollte er einen Tag Pause dazwischen machen. Man kann aber auch täglich kneippen", sagt Ruppel. Da Wasser keine Wundermedizin ist, helfen vereinzelte Anwendungen wenig. Schleifer empfiehlt, regelmäßig zu kneippen. "Einmal in der Woche wäre zu wenig. Dafür ist der Reiz zu schwach", betont die 74-Jährige. Sollten beim Kneippen jedoch starke Schmerzen auftreten, die sich hinterher nicht mehr lösen, rät sie dazu, aufzuhören und einen Arzt zu konsultieren.

Richtige Kneippianer mögen es laut Schleifer kalt und gehen bei der Wassertemperatur auf unter zehn Grad runter. Doch es genügt auch das 16 Grad kalte Wasser aus dem heimischen Hahn. Denn zum Wassertreten muss man die Wohnung nicht einmal verlassen, sofern man eine Badewanne hat. Auch ein Armbad im Waschbecken, ein Knieguss aus dem Dusch- oder Gartenschlauch oder eine kalte Waschung sind möglich. Schließlich hatte Kneipp eine Vielzahl an Methoden in seinem Repertoire, die sich auch gut 200 Jahre nach seiner Geburt nicht verändert haben. Seine Wasserkur ist wahrhaftig ein Dauerbrenner.

Boris Dauber

Hintergrund: Staatliche Berufsfachschule für Massage Die Staatliche Berufsfachschule für Massage am Universitätsklinikum Würzburg bildet seit 1947 Schülerinnen und Schüler zu Masseuren und Medizinischen Bademeistern aus. Für die zweijährige Ausbildung seien derzeit 30 Schüler angemeldet, sagt Monika Wörner. Die 63-Jährige ist Lehrerin für Sonderformen der Massage an der Berufsfachschule. Insgesamt können 42 Schüler aufgenommen werden. Wörner weist darauf hin, dass noch ein paar Ausbildungsplätze für das kommende Schuljahr, das am 13. September beginnt, frei sind. Interessenten können sich im Internet unter www.ukw.de/bfs-massage über die Bewerbungsmodalitäten und Ausbildungsinhalte informieren. (dau)

Hintergrund: Kneippen ist mehr als Wassertreten Der 1821 geborene Webersohn Sebastian Kneipp hat der heilenden Wirkung des Wassers viel zu verdanken. Nachdem er kurz nach Beginn seines Philosophie- und Theologiestudiums an Tuberkulose erkrankte, kurierte er sich im Winter mit regelmäßigen Bädern in der eiskalten Donau selbst. Ein Buch des Arztes Johann Siegmund Hahn über Wasserheilkunde hatte ihn auf die Idee gebracht. Ab da verschreibt sich der spätere Pfarrer selbst der Wasserheilkunde und wird wegen seiner damals noch umstrittenen Behandlungen wegen Kurpfuscherei verurteilt. Durch Bücher und Vortragsreisen wird Kneipp bekannt. Heute wird sein Name häufig nur mit Wasseranwendungen in Verbindung gebracht, doch die Kneipp-Therapie besteht insgesamt aus fünf Säulen. Die Hydrotherapie mit weit mehr als 100 verschiedenen Formen der Wasseranwendung ist eine davon. Die Methoden reichen von Güssen und Packungen über Wickel, Bäder und Auflagen bis zu Wassertreten und Waschungen. Kneipp setzte aber auch auf Bewegung in der Natur, gerne barfuß beim Tau- und Schneelaufen. Ein weiterer Bestandteil der Kneipp-Therapie ist die Naturmedizin aus einheimischen Heilpflanzen. Bei der Ernährung setzte Kneipp laut Erna Schleifer, die Hydrotherapie in der Würzburger Berufsfachschule für Massage und medizinische Bademeister gelehrt hat, auf keine Diätvorschriften. "Es darf ruhig Schweinebraten sein, aber die Energiezufuhr sollte nicht höher sein als der Energieverbrauch", erklärt die 74-Jährige. Die letzte Säule ist die Ordnung: Körper, Geist und Seele sollen nach der Kneippschen Philosophie im Einklang stehen und so zu einer balancierten Lebensordnung beitragen. Schleifer nennt es "das Maß für alle Dinge". Kneipp sei es auch um die seelische Gesundheit gegangen. "Er war ja auch Pfarrer", betont sie. (dau)