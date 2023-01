Leiter des Lohrer Bezirkskrankenhauses über Drogenabhängige in der Psychiatrie

Der Re­kord­fund von ei­ner Ton­ne Ko­kain am Aschaf­fen­bur­ger Ha­fen, der der­zeit vor dem hie­si­gen Land­ge­richt ver­han­delt wird, hat das The­ma Dro­gen in die Öf­f­ent­lich­keit ge­rückt. Im Ge­spräch mit Do­mi­ni­kus Bönsch, dem Ärzt­li­chen Lei­ter des Be­zirks­kran­ken­hau­ses in Lohr (Kreis Main-Spess­art), wird deut­lich: Dro­gen sind am Baye­ri­schen Un­ter­main wohl ver­b­rei­te­ter als vie­len lieb ist. Wie ver­b­rei­tet Süch­te in der Re­gi­on sind und wie sie mit psy­chi­schen Er­kran­kun­gen zu­sam­men­hän­gen, er­klärt Bönsch im Ge­spräch mit un­se­rem Me­di­en­haus.