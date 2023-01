Tanzinsel Gemünden: Größtes Techno-Festival Unterfrankens soll 2023 bestes Line-up ever haben

Gemünden/Wertheim 26.01.2023 - 10:13 Uhr 2 Min.

Exit: Ruine in Wertheim: Dieses Jahr nur einmal

Mittlerweile ist "Exit: Ruine" zu einer echten Traditionsveranstaltung geworden. Auf der Burgruine Wertheim heizen am 20. Mai unter anderem Pan-Pot, SHDW & Obscure und Shape 1500 Besuchern mächtig ein. Wer noch eine Karte ergattern will, sollte sich beeilen. Laut Veranstalter Adam Cieplak wird das Open-Air voraussichtlich bereits in wenigen Wochen ausverkauft sein. Aktuell kostet ein Ticket noch 29 Euro, könnte jedoch bald schon 35 Euro beziehungsweise 39 Euro kosten.

Normalerweise folgt der ersten "Exit: Ruine" eine zweite Auflage im September. Doch die Veranstalter der "Exit: Family" um die Veranstaltungsagentur AC2B belässt es dieses Jahr bei nur einem Open-Air hoch über der Stadt Wertheim. "Wir haben viel zu tun und müssen irgendwo Grenzen ziehen", begründet Cieplak die Entscheidung.

Tanzinsel Gemünden: Eine Woche früher als sonst

Für das zehnjährige Jubiläum der Tanzinsel hat AC2B Großes vor. Für die größte Veranstaltung elektronischer Musik in Unterfranken verspricht der Mitgründer nichts Geringeres als das "mit großem Abstand beste und krasseste Line-up, das wir jemals hatten". Für die neunte Auflage - 2020 und 2021 musste das Open Air Corona-bedingt ausgesetzt werden - sollen internationale Spitzen-DJs angeheuert werden.

Namen will der Veranstaltungsmanager noch nicht verraten, da es aktuell noch "Blindtickets" zu kaufen gibt. Erst Anfang März wird das Line-up bekannt gegeben und der Ticketverkauf geht in eine neue Phase. Wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, werden die Eintrittspreise für die Tanzinsel 2023 deutlich teurer werden als zuvor. Cieplak begründet den Preisanstieg unter anderem mit gestiegenen Energiekosten, höheren Personalkosten, aber auch höheren Hygienestandards als noch vor der Corona-Pandemie. Ein Blindticket gibt es aktuell für 24 Euro.

Wie in den vergangenen Jahren wird das Kontingent auf 10.000 Gäste beschränkt. "Damit sind wir immer gut gefahren und eine noch höhere Auslastung würde der Veranstaltung nicht guttun", meint der gebürtige Würzburger. Was sich jedoch ändern wird, ist das Datum: Die diesjährige Tanzinsel wird bereits am 19. August stattfinden. Bisher war als Termin stets der letzte Samstag im August vorgesehen. Grund dafür ist ein bereits gebuchter Top-Act, der an dem üblichen Termin nicht verfügbar gewesen wäre.

Stadthalle Lohr: Irgendeine Veranstaltung wird kommen

Neben den Traditionsveranstaltungen von AC2B kündigt die Stadthalle Lohr auf Anfrage an, in diesem Jahr ebenfalls eine Veranstaltung mit elektronischer Musik zu planen. In welchem Rahmen, mit welchen DJs und an welchem Tag ist jedoch noch nicht klar. "Wir können zum jetzigen Zeitpunkt diesbezüglich leider noch nichts veröffentlichen", sagt Jeanny Steigerwald, Veranstaltungsmanagerin der Stadthalle.

Abgesehen davon sieht es für Fans von Techno, House und ähnlichen Genres in der Region mau aus. Adam Cieplak bedauert, dass niemand anderes eine kleine oder große Veranstaltung plant, hat jedoch Verständnis für etwaige Zurückhaltung. "Aller Anfang ist schwer. Mittlerweile ist es jedoch besonders schwierig geworden, für Einsteiger eine Veranstaltung zu planen", meint der Veranstaltungsmanager. Hinzukommen immer höhere Auflagen bei Hygiene und Sicherheit und andere bürokratische Hürden.

In der Szene beobachtet der Mitbetreiber des Würzburger Clubs "Alter Ego" ohnehin großes Zögern bei Konzertgästen. Veranstalter von kleinen und mittelgroßen Konzerten und Festivals hätten es derzeit ungemein schwierig, eine Veranstaltung rentabel auf die Beine zu stellen und zuverlässig zu planen. "Es sieht leider nach Eventsterben aus", fasst Cieplak seine Beobachtungen zusammen.

Philipp Heilgenthal

Hintergrund: Veranstaltungsagentur AC2B Die Veranstaltungsagentur AC2B ging ursprünglich aus dem Tanzinsel-Open-Air hervor. Zunächst gründeten die damaligen Organisatoren Sebastian Kunz, Adam Cieplak, Patrick Haas und Manuel Pfeifroth die Tanzinsel Veranstaltungs GmbH. Nach und nach kamen weitere Veranstaltungen wie "Exit: Residenz" oder große Firmenevents in ganz Franken und darüber hinaus hinzu. Von den ehemals vier Gründern der Tanzinsel sind nur noch der gebürtige Würzburger Cieplak und der gebürtige Adelsberger Kunz übrig geblieben, die zwischenzeitig die Diskothek "Exit: Maschinenhaus" auf dem Bürgerbräu-Gelände in Würzburg betrieben. Mittlerweile haben die beiden Eventmanager acht Mitarbeiter in ihrem Büro in Würzburg angestellt. Seit 2022 betreiben die beiden Freunde den Club "Alter Ego" am alten Hafen in Würzburg, in dem zuvor die "MS Zufriedenheit" beheimatet war. phl