Neujahrsgebäck: Form und Teig unterscheiden sich von Ort zu Ort

Neu­jahrs­ge­bäck ist für vie­le Ge­mein­den im Spess­art, an Main und Tau­ber ty­pisch für den Jah­res­wech­sel. Es un­ter­schie­det sich aber in der Form und in der Aus­füh­rung des He­fe­teigs. Man­cher­orts gibt es Bre­zeln, die aus­se­hen wie Lau­gen­b­re­zeln mit Bauch und er­kenn­bar ge­k­reuz­ten Ar­men, an­dern­orts ist die Bre­zel ein Krin­gel, des­sen En­den eben­falls ge­k­reuzt wer­den und des­halb auch Bre­zel ge­nannt wer­den. An­ders zum Bei­spiel in Es­sel­bach: Da ist ein He­fe­kranz oh­ne Kno­ten ty­pisch für Neu­jahr.