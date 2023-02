Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Durchstarterinnen aus der Region: Lohrerin beim Bachelor, Großheubacherin bei GNTM

TV-Auftritte

Lohr a.Main 09.02.2023 - 14:46 Uhr 1 Min.

Alyssa aus Lohr ist eine von 23 Bewerberinnen.

Nicht nur, dass zwei Ladies aus Goldbach und Schöllkrippen (Kreis Aschaffenburg) die Titel der Miss Germany und der Misses Germany holen können. Es gibt noch mehr starke Frauen: Die Großheubacherin Leona (19) hat es unter die 29 Kandidatinen von Deutschlands Quoten-Hit »Germany's Next Top Model« geschafft. Und Alyssa aus Lohr (Kreis Main-Spessart) buhlt ab 1. März in einer neuen Staffel um den Bachelor.

Die Lohrerin Alyssa

Im Vor­stel­lungs­vi­deo, das RTL ei­gens mit Alys­sa pro­du­ziert hat, nennt die 35-Jäh­ri­ge als ih­re Zu­hau­se-Städ­te Kap­stadt, zwi­schen­durch Sid­ney und dann vor al­lem auch Lohr im Main-Spess­art-Kreis. Tat­säch­lich aber: Nicht ein­mal die Spur ei­nes Loh­rer Ak­zents ist her­aus­zu­hö­ren:

Die Frau, die am 1. März im TV den Bachelor erobern will und als Beruf Marketing Director anführt, ist Kosmopolitin. Geboren in Südafrika, der christlichen Kirche verbunden, glücklich, zufrieden und lebensfroh beschreibt sich Alyssa.

11 Jahre sei sie zuletzt in einer Beziehung gewesen, jetzt gehe es darum, das zu machen, was sie schon immer wollte: Beim Bachelor dabei sein: »Irgendwann ist man dann leider zu alt dafür.«

Alyssa - der TV-Sender RTL kommuniziert immer nur Vornamen der Bachelor-Kandidatinnen - ist die einzige Bewerberin in dieser Staffel aus dem Mainviereck, ja aus Unterfranken.

Im Jahr 2021 hatte aus der Region Moritz Breuninger aus Wertheim (Kreis Main-Tauber) im Format Bachelorette, dem Gegenpart zum Bachelor, von sich reden gemacht. Mit der großen Liebe hatte es damals nicht funktioniert.

Aber wer weiß: Lohr ist ein vielversprechendes Pflaster... Erst im vergangenen Jahr hatte es Sophie Breuer aus Lohr zur Vize-Miss-Germany geschafft.

Die Großheubacherin Leona

Leona ist von Beruf Groß- und Außenhandelskauffrau. Der TV-Sender Pro Sieben, der gemeinsam mit Modelstar Heidi Klum den Contest produziert, beschreibt die Großheubacherin (Kreis Miltenberg) als authentisch und kritikfähig. Sie besitze eine starke Persönlichkeit. Das seien gute Voraussetzungen, um Germany's Next Topmodel 2023 (GNTM) zu werden, heißt es weiter.

Die GNTM-Staffel startet am 16. Februar im TV.

Leona und Alyssa werden wir in den nächsten Tagen ausführlich auf main-echo.de vorstellen.

MANUELA KLEBING