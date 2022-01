Einblicke: Das Leben der Ordensschwestern - Video

Die starken Frauen von Oberzell

Oberzell/Rechtenbach/Niedernberg 09.01.2022 - 09:01 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Generaloberin der Oberzellen Franziskanerinnen sagt, dass die Kirche der Zukunft Frauen unbedingt braucht. (unsere Blickpunktstory: Wie die Oberzeller Schwester Katharina Ganz die Kirche der Zukunft sieht)

Aber wie leben die Ordensschwestern rund um Generaloberin? Wie stellt sich ein Kloster im 21. Jahrhundert auf? Wir treffen in Oberzell Schwester Beatrix, die das Bildungs- und Tagungshaus des Klosters managt. Schwester Beate, die als Umweltingenieurin das Kloster auf Nachhaltigkeit checkt. Schwester Juliana, die in der Gemeinschaftsunterkunft als Krankenschwester arbeitet. Und die Schwestern Linhildis, Damaris und Norbertine, die lange Zeit in Rechtenbach (Kreis Main-Spessart) und Niedernberg (Kreis Miltenberg) waren. Unter anderem leiteten Linhildis und Damaris die hiesigen Kindergärten. Norbertine ist Schneidermeisterin. Alle drei haben in den Gemeinden immer auch seelsorgerische Arbeiten übernommen.

Eine Video-Doku über die starken Frauen von Oberzell, die sich im Schwerpunkt für Frauen und Mädchen in Not einsetzen:

Einblicke: Das Leben der Ordensschwestern

Manuela Klebing