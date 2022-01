Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bernd Rützel - der SPD-Mann, der den größten Ausschuss im Bundestag leitet

Wo er herkommt, was er will

Gemünden/Miltenberg 16.01.2022

In der neuen Koalition aus SPD, Grüne und FDP ist Rützel nun zum Vorsitzenden des größten Ausschusses im Bundestag aufgestiegen - er leitet den Ausschuss für Arbeit und Soziales. Doch wer ist Bernd Rützel, der Mann, der in seiner Heimatstadt Gemünden auf der Straße angesprochen wird, der aber in der breiten Öffentlichkeit noch nicht jedem bekannt ist.

Unser Video:

Bernd Rützel (SPD), der Mann für Arbeit und Soziales - wo er herkommt, was er will

Jedenfalls sagt Rützel im Interview, er sei jetzt genau an einer richtigen Stelle. Tatsächlich sind einige seiner Lebenslinien daraufhin zugelaufen. Wir zeigen Bernd Rützel im Video-Porträt: Ein Eisenbahner, der schon Tönnies und die Paketboten auf dem Tisch hatte, und der nun für den 12-Euro-Mindestlohn einsteht.

Manuela Klebing