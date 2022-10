Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Partielle Sonnenfinsternis: So bereitet sich die Astrofotografin aus Hafenlohr vor

Kamera-Beobachtung

Hafenlohr 20.10.2022 - 11:44 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Sonnenfinsternis: Hier sind die Protuberanzen genannten Aktivitäten gut zu erkennen. Foto: Andrea Dievernich

Hobbyfotografin Andrea Dievernich aus Hafenlohr ist schon ganz gespannt und bereits jetzt gut darauf vorbereitet. Unser Medienhaus hat sie zuletzt im September mit ihren eindrucksvollen Fotos vom nächtlichen Sternenhimmel vorgestellt. Nun will sie bei Tage das Schauspiel der Teilfinsternis in Bildern festhalten.

»Das ist das erste Mal für mich, mit der Planetenkamera so ein Ereignis am Himmel abzubilden«, sagt die 63-Jährige. Sicher sei es auch das letzte Mal, denn die nächste Sonnenfinsternis ist erst 2081 von Deutschland aus zu sehen.

Hoffen auf passendes Wetter

Vor zwei Jahren wäre ihr das noch nicht in den Sinn gekommen, räumt Andrea Dievernich ein. »Ich hätte nie gedacht, dass ich das kann«, sagt sie. Natürlich hofft sie auf passendes Wetter, wie alle Fans von derartigen Ereignissen. Ein wolkenloser Himmel ist die Voraussetzung für gute Bilder. Die Investition in die Ausrüstung habe sich schon gelohnt, so Dievernich. Erste Versuche, die Sonne mit dem Sonnenteleskop sozusagen einzufangen, haben geklappt. »Ich bin hin und weg«, schwärmt sie.

Oberstes Gebot ist der Schutz der Augen. Alle, die das Ereignis beobachten möchten, weist Dievernich eindringlich darauf hin, dass sie nur mit einer speziellen Sonnenfinsternis-Brille aus dem Fachhandel in die Sonne schauen sollten.

Ohne diesen Schutz drohen irreparable Schäden an den Augen bis zur Erblindung. Auch die Objektive von Kamera und Teleskop müssen mit einer besonderen Folie oder einem geeigneten Filter geschützt werden. Beim Durchschauen drohen sonst auch hier Schäden an den Augen, aber auch an der Ausrüstung.

Andrea Dievernich fotografiert die Sonne nicht, sondern filmt mit einer Planetenkamera. Die Nachführung, die sie auch für den Nachthimmel braucht, ist hier ebenfalls im Einsatz, um der Erddrehung entgegenzuwirken. Ungefähr 2000 Bilder werden aufgenommen und gespeichert. Ein spezielles Programm errechnet davon die besten 200 bis 300, aus denen dann ein endgültiges Bild »gestackt«, das heißt, zusammengefügt, wird.

Bilder werden eingefärbt

»Es handelt sich um eine Schwarz-Weiß-Kamera«, erläutert die Fachfrau, die Bilder färbe sie später ein. Die Kamera ist an einen Laptop angeschlossen, auf dessen Bildschirm sie die Bilder betrachtet. Die Steuerung erfolgt mit einem speziellen Programm. »Da sehe ich das Bild gefahrlos und kann hineinzoomen, um besser von Hand fokussieren zu können«, erläutert Dievernich. Das sei nicht ganz leicht, und man benötige sehr viel Geduld und Fingerspitzengefühl. »Unsere Atmosphäre, die wir durchdringen müssen, die enorme Hitze der Sonne und die sich stetig bewegende brodelnde Oberfläche machen das Fokussieren sehr schwierig.«

Viele Stunden Arbeit stecken in den fertigen Bildern. Andrea Dievernich hat sich übrigens für den 25. Oktober extra Urlaub genommen.

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund: Partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober Wann genau findet die Teilfinsternis statt? Die nächste partielle Sonnenfinsternis ist am 25. Oktober. Diese Sonnenfinsternis wird in unserer Region sichtbar sein. Sie beginnt um 11:11:36 und endet um 13:11:59 Uhr Ortszeit, so die Berechnungen der Fachleute zum Beispiel für Wertheim. Nach ungefähr einer Stunde wird die maximale Abdeckung erreicht sein. Wie kommt es dazu? Sonnenfinsternisse entstehen, wenn Erde, Mond und Sonne quasi auf einer Linie liegen. Der Mond wird in dem Fall nicht angestrahlt, es ist Neumond. Bei einer partiellen Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond nur teilweise vor die Sonne. Die Größe des verdunkelten Anteils der Sonnenscheibe variiert je nach Standpunkt des Beobachters. So wird man von München aus nur um die 20 Prozent, von Rügen aus mehr als 30 Prozent der Sonne verdunkelt sehen. Wann findet die nächste Sonnenfinsternis statt? Da sich Erde und Mond drehen, gibt es viele Finsternisse weltweit. Von Süddeutschland aus wird die nächste erst am 3. September 2081 zu sehen sein, so die offiziellen Berechnungen. Welche spezielle Ausrüstung nutzt die Astrofotografin? Planetenkamera, Lunt-Sonnenteleskop H-alpha 60/500 BT1200 mit Barlow-Linse, Nachführung und Laptop. (pefs)