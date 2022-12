Hochprozentige Legenden: Warum die Iren den Whisky vielleicht doch nicht erfunden haben

Über die Reise des Frankenapostels durch den Odenwald

02.12.2022 - 12:12 Uhr 2 Min.

Marketingfachleute wissen: Auch gute Produkte verkaufen sich mit einer guten Geschichte noch besser. Und so fußt der Siegeszug des Whiskys durch die Jahrhunderte und über die Kontinente auf alten Legenden wie der von St. Patrick, der den heidnischen Iren die Gnade Gottes nicht nur durch inbrünstiges Beten, sondern auch durch Verabreichen von Uisce Beatha näherbrachte. Oder der schottischen Legende aus dem Tal (Glen) der Hirsche (Fiddich), dessen Wasser dem dort destillierten Trunk magische Wirkung verleiht. Neuer, aber nicht minder wundersam ist die durch Westernfilme verbriefte Legende, dass sich in tagelangen Ritten über die heiße, staubige Prärie entstandener Durst mit drei Finger breit Whiskey stillen lässt.

Im mit Bier-, Wein- und Schnapsauswahl gesegneten Deutschland hat man sich erst vor wenigen Jahren aufs Whiskybrennen verlegt. Am bayerischen Schliersee füllte Slyrs 1999 die ersten Fässer, im bayerischen Odenwald begann St. Kilian in Rüdenau 2016 mit der Produktion. Den Spätstart galt es wettzumachen, durch eine eigene, weit zurückreichende Legende. Deshalb wurde in Rüdenau der Heilige Kilian Namenspatron der Destille; ein irischer Missionsbischof, der die Franken bekehrte, 689 in Würzburg ermordet und zum Märtyrer wurde.

Wenn der Destilleriebesitzer und begabte Plauderer Andreas Thümmler Besuchern die Geschichte seiner Brennerei erzählt, dann ist das so, als wäre man dabei gewesen, damals vor 1300 Jahren als Kilian mit seinen Begleitern durch den Odenwald zog, das Wasser der drei Rüdenauer Quellen kostete und die ausgedehnten Getreidefelder im Maintal bestaunte. Auch ohne dass Thümmler es ausspricht, formt sich beim Zuhörer der Gedanke, dass es Kilian keinesfalls zum Heiligen gebracht hätte, wenn er den Franken nicht schon damals nahegelegt hätte, dass man aus Wasser und Gerste auch noch etwas Gehaltvolleres herstellen kann als Bier. Wenn man schon mal über einen alten Bischof, Märtyrer und echten Heiligen die Anfangsgeschichte für das Legendenbuch des fränkischen Whiskys zusammengezimmert hat, ist es nicht schwer sie weiterzuspinnen.

Die nächsten Kapitel heißen Gailana und Gosbert. Das waren zwei echte Franken, und mit ihnen wird die Geschichte leidlich blutrünstig - was sich aber mit ein paar Gläsern des jeweils 46 prozentigen Whiskys in den beiden gleichnamigen Abfüllungen der Rüdenauer Destillerie leicht ertragen lässt. Der Frankenapostel Kilian hat seinen Märtyrerstatus Gailana zu verdanken. Die ließ ihn ermorden, weil der Missionar ihre Ehe mit Gosbert, dem Bruder ihre verstobenen ersten Mannes, für »sündig« erklärte und den Frankenherzog zur Trennung überredete. In Folge ihrer Tat verfiel Gailana dem Wahnsinn. Gespannt warten wir jetzt auf die nächsten Flaschen der Kiliani-Edition und die whisky-inspirierte Fortschreibung der alten Legenden. Vielleicht reist darin der Heilige dann von Würzburg nach Irland und christianisiert die Gälen mit einem Zaubertrank, bei dessen Herstellung das Wasser der Rüdenauer Quellen und Gerste aus dem Maintal die entscheidenden Zutaten waren.

Georg Kümmel