Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Spessart-Köpfe: Erich Langguth - Das Wertheimer Gedächtnis

Ex-Stadtarchivar, der auch mit 98 Jahren Ruhestand nicht kennt

Man muss den Mann nur mal anrufen, um angesichts des eigenen bescheidenen Hirns kleinlaut zu werden: Was hat Erich Langguth nicht alles im Kopf und wie munter kann er davon erzählen! Das im Zeitungsarchiv entdeckte Urteil über ihn (»Bester Kenner Wertheims«) kommentiert er lakonisch mit einem »Das kann man nicht bestreiten«. Sein immenses Wissen über die frühere Residenzstadt der Wertheimer Grafen ist verbunden mit Haltung und Kampfeslust. »Ich war mal sehr unbeliebt«, sagt er – vor allem bei Hausbesitzern und Planern, die in den siebziger Jahren Altstadtquartiere flachlegen wollten. Es gelang ihnen nicht – auch wegen Erich Langguth.

Schon der Vater war Heimatforscher und Archivar

Das Engagement fürs Wertheimer Stadtbild, aber auch das Amt des Stadtarchivars hat Erich Langguth geerbt. Sein Vater Otto war Heimat- und Familienforscher, Mitgründer des Historischen Vereins und ehrenamtlicher Stadtarchivar. Die Familie Langguth lebt seit 1692 in Wertheim, seit 1937 auf der anderen Mainseite in Kreuzwertheim. Im Elternhaus, das heute auch ein Bücherhaus ist, wohnt der 1923 geborene Erich Langguth bis heute. Nach dem Tod seiner Frau Dorothee 2011 schauen die drei Kinder nach ihm, allen voran Tochter Annette.

Der Nachwuchs muss ihm nicht die Zeit vertreiben. »Wenn ich fünf Tage Ruhestand hatte, dann ist es viel«, sagt Langguth. Dabei ist er schon 33 Jahre Pensionär. Derzeit überträgt er beispielsweise Wertheimer Kirchenbücher aus dem 16. bis 18. Jahrhundert in den Computer, bereitet fürs Wertheimer Jahrbuch einen Beitrag über Judentaufen vor und schreibt die Fortsetzung seines 2005 erschienenen Buchs »Aus Wertheims Geschichte«, wobei ihn Corona an Archivbesuchen hindert.

Auch bei seinen Vorträgen kommt ihm jetzt die Pandemie in die Quere. Dennoch ist ihm »keine Minute langweilig« – zu groß ist der Schatz der Geschichte, der zu heben ist. Vieles hat Erich Langguth selbst erlebt. Ab 1954 war er ehrenamtlicher, ab 1963 festangestellter Wertheimer Stadtarchivar, ab 1981 städtischer Konservator. Der Historische Verein, vom Vater mitgegründet, hatte in ihm 60 Jahre lang seinen Schriftführer.

Doch es hätte ganz anders kommen können. Nach dem Abitur am Wertheimer Gymnasium war Erich Langguth drei Jahre im Krieg, davon anderthalb Jahre im Lazarett. Einen Granatsplitter trägt er bis heute am Herzen. Sein Geschichtsstudium in Göttingen konnte er nicht abschließen, da ihn die fast völlige Erblindung des Vaters zur Heimkehr zwang. Außerdem konnte sein norddeutscher Professor wenig mit seinem fränkischen Dissertationsthema anfangen. 2002 brachte Erich Langguth seine Darstellung zur Gründungsgeschichte des Augustiner- Chorherrenstifts im nahen Triefenstein dann doch heraus. Dies sei seine »beste schriftliche Arbeit«, sagt er.

»Wenn ich fünf Tage Ruhestand hatte, dann ist es viel«: der 98-jährige Erich Langguth 2022 in seinem Haus in Kreuzwertheim.

Unzählige Artikel und viele Spuren in der Stadt

Sie ist nur eine von unzähligen Veröffentlichungen aus Langguths Hand. Jedes Jahr Beiträge fürs Historische Jahrbuch und die Messebeilage der »Wertheimer Zeitung«, viele Artikel für die Wertheimer Presse über Wertheimer Gasthäuser, Familien und vieles mehr – so geht es bis heute.

Dazu hat Langguth in der Zwei-Flüsse-Stadt viele Spuren hinterlassen. Er hat die Spessart- und die Odenwaldbrücke auf ihre eingängigen Namen getauft. Wie er erzählt, habe er mit einem Vorschlag – obwohl Ingenieurs-Laie – eine Brückenkonstruktion verhindert, für die ein drei Meter hoher Damm am Maintor gebaut worden wäre. Zudem habe er 1975 erfolgreich dafür gekämpft, die fürstlichen Archive in Wertheim zu belassen und nicht nach Karlsruhe zu verlagern. Nur dass das Archiv aus der Altstadt ins schwerer erreichbare Kloster Bronnbach verlegt wurde, konnte er nicht verhindern.

Immerhin hat er selbst einen Archivraum: In der alten Kreuzwertheimer Schule bekam seine 2009 gegründete Otto-und- Erich-Langguth-Stiftung einen halben Saal. Sie widmet sich der regionalen Ahnenforschung mit dem Schwerpunkt Migration. Bleibt die Frage, wie das alles zu schaffen ist mit 98. »Gute Gene«, sagt er – beide Eltern wurden fast 90. Dazu: »Halbwegs vernünftig leben, nicht rauchen.« Und viel Fahrrad fahren: Ein Auto besaß Erich Langguth nie.

Claus Morhart