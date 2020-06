Corona-Podcast: Kontrollen, häusliche Gewalt, Raser  wie die Polizei die Coronazeit erlebt

Corona-Podcast: Wenn Sterbende nicht begleitet werden können

Koordinatorin des Hospizvereins Kreis Miltenberg spricht über die Auswirkungen der Krise

3. Juni: Wenn Sterbende nicht begleitet werden können - Hospizbegleiterin Stefanie Basch über die Arbeit zu Corona-Zeiten

Während der Hochphase des Corona-Lockdowns konnten Hospizbegleiter schwerkranken Patienten und ihren Familien nicht wie gewohnt auf dem letzten Weg zur Seite stehen. Wir haben mit Stefanie Basch gesprochen. Sie ist eine der Koordinatorinnen des Ökumenischen Hospizvereins im Landkreis Miltenberg. Der Sitz des Vereins ist in Obernburg, er umfasst 65 ehrenamtliche Hospizbegleiter.

9. Mai: Warum in der Bevölkerung noch viel Klärungsbedarf besteht - Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf im Gespräch

Der Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) hat trotz Lockerungen rund um Corona noch viel zu tun. Das erzählte er im Podcast-Interview unserer Redaktion. Bei der Bevölkerung bestehe viel Klärungsbedarf, was nun erlaubt sei. Vor allem die regionalen Pflegeheime seien zum Muttertag stark gefordert, den Ansturm der Verwandten zu regulieren. »Da muss innerhalb von wenigen Stunden ein Konzept erarbeitet werden«, so Scherf.

2. Mai: Wie die Polizei in unserer Region die Coronazeit erlebt - Gespräch mit Polizeisprecher Michael Zimmer

Die Verunsicherung ist bei Bürgern groß: Was dürfen sie in der Coronazeit machen, ohne ein Bußgeld von der Polizei befürchten zu müssen? Polizeisprecher Michael Zimmer sagt, in den ersten Tagen erreichten die Beamten Hunderte Fragen. Was sich für die Polizei durch den Virus ändert, erzählt er in unserem aktuellen Corona-Podcast.

30. April: Chefarzt York Zausig über die Behandlung von schwerkranken Betroffenen

Das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau steht aufgrund der Corona-Krise unter einer Doppelbelastung. Die Ärzte müssen Covid-19-Patienten behandeln und zeitgleich Operationen aufschieben. Chefarzt York Zausig spricht im Podcast mit Chefredakteur Martin Schwarzkopf über die aktuelle Situation und über die mögliche Rückkehr zum Normalbetrieb.

29. April: Wie Seelsorge in Zeiten der Corona-Krise funktioniert

Seelsorge in Krankenhäusern und Seniorenheimen stellt derzeit eine besondere Herausforderung dar - auch in Wertheim. Pfarrerin Verena Mätzke muss ihre Arbeit grundlegend umstellen. Dabei hat sie sogar das Infektionsschutzgesetz auf ihrer Seite.

27. April 2020: Scherenburgfestspiele-Geschäftsführerin Julia Kiefer über die Absage des Theatersommers

Julia Kiefer hofft auf die Solidarität der Fans und Zuschauer, um bis zur Spielzeit 2021 zu überleben. Außerdem erzählt die Geschäftsführerin der Scherenburgfestspiele in unserem Corona-Podcast, was eventuell im Herbst noch laufen könnte und was 2021 zu erwarten ist.

24. April 2020: Fridays for Future im Gespräch: Ist die Coronakrise Gefahr oder Chance fürs Klima?

Über die Folgen der Coronakrise auf das Klima spricht Main-Echo-Reporter Kevin Zahn mit zwei Aktivistinnen von Fridays for Future aus Aschaffenburg: Miriam Bergmann (17) und Anna Orth (14). Umstritten ist unter Aktivisten von Fridays for Future unter anderem die Frage: Soll die Regierung jetzt nur Unternehmen helfen, die sich auf einen besseren Klimaschutz verpflichten?

23. April 2020: Notarzt Jürgen Luxem: "Das Erscheinungsbild des Virus ist brutal"

Jürgen Luxem, niedergelassener Notarzt in Aschaffenburg, berichtet im Corona-Podcast mit Main-Echo-Chefredakteur Martin Schwarzkopf, wie er das Virus Covid19 in der täglichen Praxis erlebt und zieht seine Schlüsse daraus.

22. April 2020: Klinikgeschäftsführer Sven Axt über die Behandlung in Erlenbach

Wer im Kreis Miltenberg schwer am Corona-Virus erkrankt, wird in der Erlenbacher Helios-Klinik behandelt. Im Podcast spricht Sven Axt, der Klinikgeschäftsführer, über konkrete Zahlen, das Besuchsverbot und die Zusammenarbeit mit dem Katastrophenschutz.

21. April 2020: Aschaffenburger Stiftskirche - Mit dabei bei einem Streaming-Gottesdienst im Internet

Der Gottesdienst vom 19. April im Internet Corona stellt auch die Kirchen vor große Herausforderungen, denn Gläubige dürfen Gottesdienste zur Zeit nicht gemeinsam feiern. Auch in unserer Region entdecken deshalb gerade viele Pfarreiengemeinschaften das Internet für sich. Zum Beispiel in der Aschaffenburger Stiftskirche: Wir waren bei einem Streaming-Gottesdienst ohne Gemeinde und haben anschließend mit Stiftspfarrer Martin Heim und Regionalkantorin Caroline Roth gesprochen. (>

20. April 2020: Schule daheim - Tipps für Eltern und Schüler von Henrik Barz, damit zu Hause kein Streit eskaliert

Die Osterferien enden, der Unterricht geht von zuhause weiter. Drei Wochen Online-Schule sind vorbei, drei weitere Wochen stehen für die meisten Schüler in Bayern an. Wie können Eltern und Schüler damit umgehen? In unserem Main-Echo Podast gibt Henrik Barz, Schulleiter am Kronberg-Gymnasium in Aschaffenburg, Tipps für das Lernen daheim und spricht über Erfahrungen der ersten drei Wochen.

18. April 2020: Wie die neue Fieber-Ambulanz in Aschaffenburg Covid19-Patienten versorgt

Ab Montag, 20. April, werden Corona-Patienten in Aschaffenburg in einer eigens eingerichteten Arzt-Praxis versorgt: Die Fieber-Ambulanz in der Glattbacher Straße 43 in Damm. Im Podcast erklärt der zuständige Arzt Daniel Merten, wer in die Ambulanz kommen kann, wie die Praxis funktioniert und warum die Terminvereinbarung (Tel. 0 60 21 / 9 20 10 30, erreichbar ab 20. April werktags von 8.45 bis 17.15 Uhr) so wichtig ist.

17. April 2020: Wie ein junger Mann aus dem Kreis Aschaffenburg seine Corona-Infektion erlebt

Nach knapp drei Wochen in Corona-Quarantäne fällt dem jungen Mann daheim die Decke auf den Kopf – und trotzdem kann er in der Isolation auch das Gute sehen. Was er in seinem Leben anders machen will als vor der Corona-Zeit und wie seine Erkrankung abgelaufen ist, erzählt er im Podcast.

14. April 2020: Das sagen Arbeits-Pendler und die Polizei zum Regel-Wirrwarr zwischen den Bundesländern

Wie funktioniert der Pendelverkehr von Arbeitnehmern zwischen den Bundesländern? Und gibt es einen Pendelverkehr aus Bayern zu den in BaWü und Hessen geöffneten Baumärkten? Pendler und die Polizei berichten.

10. April 2020: Kreisbrandmeister Thomas Rollmann erzählt, wie sich die Corona-Krise auf die Arbeit der Feuerwehren im Raum Aschaffenburg auswirkt

Im Main-Echo-Podcast berichtet uns Thomas Rollmann, Pressesprecher der Feuerwehren im Kreis Aschaffenburg, wie sich die Corona-Krise auf die Arbeit der Feuerwehr auswirkt.

Die Zahl der Einsätze im Raum Aschaffenburg ist aus Sicht des Kreisbrandmeisters im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie leicht rückläufig. Durch die hohe Waldbrandgefahr im Frühling und Sommer könne sich dies aber schnell ändern. »Die Feuerwehr ist trotz der Corona-Pandemie uneingeschränkt einsatzfähig. An unserem Auftrag ändert sich nichts. Wir sind jeden Tag für die Menschen da«, so Rollmann.

9. April 2020: Die Corona-Krise im Krankenhaus: Klinik-Verwaltungschef erklärt, wie sich Abläufe verändert haben und wie lange sein Haus das finanzieren kann

Die Krankenhäuser sind das Schlüsselelement zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland. Ihre Kapazitätsgrenzen sind die Messlatte aller Maßnahmen. Die Kliniken halten Betten vor, rüsten sich mit Schutzkleidung aus und passen ihre Dienstpläne an. Im Corona-Podcast berichtet Klinikreferent René Bostelaar, wie das Klinikum Main-Spessart diese Maßnahmen umsetzt, wer wann getestet wird und wie sich die Umstrukturierungen auswirken – auch finanziell.

7. April 2020: Sterben und Corona - Bestatten in Corona-Zeiten - Ein Bestatter erzählt, wie die Corona-Einschränkungen seine Arbeit verändert haben:

Wer jetzt ein Familienmitglied verliert, muss anders trauern, als vor der Corona-Krise. Die Ausgangsbeschränkungen in Bayern verändern Beisetzungen und Trauerfeiern für Verstorbene in Bayern drastisch. Im Corona-Podcast berichtet uns Bestatter Frank Kraus vom Bestattungsinstitut Erich Kraus aus Aschaffenburg von seinen Erfahrungen und den Schutzmaßnahmen, die er und seine Kollegen bei der Arbeit mit Corona-Verstorbenen und deren Angehörige treffen.

2. April 2020: Abgestürzt - Wie ein Obdachloser in Aschaffenburg ein neues Leben sucht - Podcast mit Ferdi Ö.:

Die Liebe hat ihn an den bayerischen Untermain verschlagen und nach acht Tagen auf die Straße versetzt. Jetzt ist Ferdi Ö. obdachlos, muss Hartz IV beantragen. Doch die Behörden sind wegen der Coronakrise geschlossen. Für unseren Podcast sprachen wir mit Ferdi Ö. in der Beratungsstelle der Diakonie in Aschaffenburg. Sie ist nur noch für Notfälle offen: also für Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, keine Krankenversicherung oder kein Geld – und dringend Hilfe benötigen.

Ferdi Ö. war sieben Jahre lang heroinsüchtig, nachdem sein dreijähriger Sohn sein Leben verlor und seine Frau sich das Leben nahm, sagt er. Seit drei Monaten ist der Mann aus Nordrhein-Westfalen clean. Ferdi Ö. will nicht zurück in seine Heimatstadt. In seiner Lage, fürchtet er, würde er dort wieder zu Drogen greifen. Unser Main-Echo Podcast erzählt die Geschichte eines Menschen, der Halt braucht in einer Zeit, in der Abstand geboten ist.

26. März 2020: Podcast mit dem Chefarzt York Zausig vom Klinikum Aschaffenburg-Alzenau

Die Corona-Krise fordert die Krankenhäuser in unserer Region. Redakteur Martin Schwarzkopf spricht im Podcast mit York Zausig, Chefarzt und Pandemie-Beauftragter am Klinikum Aschaffenburg-Alzenau, über die Besonderheit der Corona-Krise, über Behandlungsstrategien und die Stimmung im Team.

