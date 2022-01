Blickpunkt-Story: Corona im Mainviereck - Zahlen, Fakten, Entwicklungen

Was sich seit Beginn der Pandemie in der Region getan hat

Situation/Entwicklung Stadt&Kreis Aschaffenburg

Die Entwicklung in Grafiken

Das Leid passt in keine Statistik

Mehr als 100.000 registrierte Neuinfektionen an nur einem Tag: Erstmals seit Beginn der Pandemie ist am Mittwoch in Deutschland dieser Wert sechsstellig gewesen. Viele Menschen dürften auf derlei Negativrekorde zunehmend abgestumpft reagieren – die Nachrichten sind ja voll von Eilmeldungen, die zuweilen in marktschreierischer Vielfalt daherkommen.

Wie der Rest der Welt hat auch das Main-Echo den Umgang mit Corona erst lernen müssen. Die Redaktion versucht seit fast zwei Jahren unaufgeregt und problemorientiert zu berichten. Dazu gehört, die welt- und bundesweiten, aber vor allem die regionalen Daten zur Pandemie zu erklären und einzuordnen.

Am 9. März ist es zwei Jahre her, dass jenes neuartige und zunächst nur irgendwo in China aufgetauchte Virus erstmals auch im Raum Aschaffenburg nachgewiesen wurde. Auf dieser Seite haben wir die inzwischen fünf Infektionswellen, die seither aller Leben so drastisch verändert haben, sowie deren Verlauf in Stadt und Kreis Aschaffenburg nachgezeichnet.

So finden sich auf der Landkarte alle seit Ausbruch der Pandemie beim Gesundheitsamt Aschaffenburg registrierten Fälle sowie eine Übersicht über den Stand der Impfkampagne in der Region. Wichtig dabei: Gezählt wird, wie viele Impfungen in Stadt und Kreis – im Impfzentrum, in den Krankenhäusern und bei den Ärzten – verabreicht werden. Das Ergebnis wird auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet. Ein Goldbacher Pendler, der sich in Frankfurt hat impfen lassen, taucht in der Statistik nicht auf – dafür im Gegenzug eine Offenbacherin, die in Stockstadt arbeitet und sich deshalb einen Piks im Impfzentrum Hösbach abgeholt hat.

In keine Statistik fassen lässt sich, wie viel Leid die Pandemie auch in Stadt und Kreis gebracht hat. Nicht nur den seit Mittwoch 379 Toten (die oft in Isolation starben) und deren Angehörigen. Kaum zu ermessen ist, wie sehr das Leben aller Menschen – Kinder und Senioren trifft es besonders hart –, auf den Kopf gestellt wurde. Wieder anderen brachte Corona existenzielle wirtschaftliche Probleme. Jens Raab

Stadt Aschaffenburg 7.092 Kreis Aschaffenburg 14.509 Alzenau 1.277 Bessenbach 507 Blankenbach 80 Dammbach 157 Geiselbach 162 Glattbach 290 Goldbach 932 Großostheim 1.662 Haibach 807 Heigenbrücken 190 Heimbuchenthal 173 Heinrichsthal 64 Hösbach 1.094 Johannesberg 258 Kahl 714 Karlstein 650 Kleinkahl 123 Kleinostheim 694 Krombach 101 Laufach 378 Mainaschaff 850 Mespelbrunn 154 Mömbris 747 Rothenbuch 96 Sailauf 228 Schöllkrippen 308 Sommerkahl 74 Stockstadt 919 Waldaschaff 436 Weibersbrunn 197 Westerngrund 117 Wiesen 70

Situation/Entwicklung im Kreis Miltenberg

Die Entwicklung in Grafiken

177 Menschen sind verstorben

Corona verliert gerade etwas an Schrecken, auch im Kreis Miltenberg. Es gab einige wenige Tage zu Beginn der jetzt steil ansteigenden Omikron-Welle, an denen kein Covid-Patient im Kreis Miltenberg auf einer Intensivstation behandelt werden musste. Jetzt steigt die Zahl wieder an. Auf dieser Seite blicken wir zurück auf bald zwei Jahre Pandemie, die auch im Kreis Miltenberg viel Leid gebracht hat. Hinter jeder Zahl auf dieser Seite steht ein persönliches Schicksal. 177 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben, oft in großer Einsamkeit wegen strikter Besuchsregeln in den Kliniken und Heimen. Für Schwerstkranke und deren Angehörige führte dies zu unerträglichen Situationen, wie ehrenamtliche Sterbebegleiter gegenüber der Redaktion berichtet haben. Die Leidtragenden waren nicht nur Covid-Patienten, sondern alle, die in den kritischen Phasen der Pandemie stationär behandelt werden mussten.

Infiziert haben sich im Kreis Miltenberg inzwischen über 12.500 Menschen. Auch die »milden« Verläufe können es in sich haben. Immer wieder berichten Leserinnen und Leser von langwierigen Folgen einer Infektion.

Längst nicht für alle Probleme, die die Pandemie gebracht hat, gibt es Statistiken. Niemand kann die Menschen – vor allem Kinder und Senioren – zählen, deren Leben durch die Pandemie auf den Kopf gestellt wurde. Viele Menschen leben seit nun bald zwei Jahren in Angst, sich und gefährdete Familienangehörige zu infizieren. Manche haben sich komplett eingekapselt.

Eine kritische Phase war im Januar 2021, als ein Corona-Ausbruch die Helios-Klinik Erlenbach getroffen hat. 32 Mitarbeiter waren positiv getestet worden, 54 Corona-Patienten wurden versorgt, wie wir am 27. Januar 2021 berichteten.

Mit dem Impfstoff kam nicht das Ende der Pandemie, wie gehofft. Hinzu kamen stattdessen neue Ängste – vor dem neuen Impfstoff, vor möglichen Impfschäden. Anti-Corona-Gruppen schießen im Messengerdienst Telegram wie Pilze aus dem Boden und liefern für jede noch so abwegige Theorie Argumente.

Auf der anderen Seite ist die große Mehrheit der Impfwilligen. Das zunächst völlig ungenügende zentrale Registrierungs- und Terminvergabesystem hat viele an den Rand der Verzweiflung gebracht und manchen in seinem Glauben an den funktionierenden Staat erschüttert.

Verzweiflung oder zumindest Verwunderung riefen auch die unterschiedlichen Mängel hervor. Masken, Toilettenpapier, Tests, Personal im Gesundheitsamt – alles war knapp. Immer wurde nachjustiert, nicht immer schnell genug. Wirtschaftlich hat die Pandemie viele hart getroffen. Nicht immer konnten mit Kurz?arbeit die Folgen der Lockdowns abgefedert werden. Viele müssen sich neu orientieren. Renate Ries

Kreis Miltenberg 11.034 Altenbuch 64 Amorbach 255 Bürgstadt 329 Collenberg 212 Dorfprozelten 135 Eichenbühl 214 Elesenfeld 914 Erlenbach 1.193 Eschau 364 Faulbach 176 Großheubach 408 Großwallstadt 331 Hausen 146 Kirchzell 75 Kleinheubach 357 Kleinwallstadt 499 Klingenberg 643 Laudenbach 93 Leidersbach 352 Miltenberg 836 Mömlingen 397 Mönchberg 227 Neunkichen 89 Niedernberg 374 Obernburg 758 Röllbach 147 Rüdenau 38 Schneeberg 164 Stadtprozelten 102 Sulzbach 544 Weilbach 136 Wörth 462

Situation/Entwicklung im Kreis Main-Spessart

Die Entwicklungen in Grafiken

Fünfte Welle in Sicht - Hohe Sterblichkeit im Winter 2019/20

In Wellen schwappt seit bald zwei Jahren das Corona-Virus durch die Welt. Auch in Main-Spessart baut sich, wie in der Inzidenzgrafik unten schon zu sehen, aktuell mit der Omikron-Variante die fünfte Welle auf. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tages-Inzidenz von 493 – das ist der höchste Wert, der im Landkreis je erreicht wurde. In der zweiten und vierten Welle lag die Spitze jeweils im November bei rund 290 Neuinfektionen pro Woche und pro Hunderttausend Einwohner. Die Werte der unten stehenden Grafik unterscheiden sich teils von den aktuell vom RKI gemeldeten Daten. Das liegt daran, dass in der Rückschau die Fälle miteinberechnet werden können, die von den Gesundheitsämtern später nachgemeldet worden sind.

Was die Infektionszahlen angeht, haben die Impfungen die in sie gesetzten Hoffnungen nicht erfüllt. Auf die knapp 126.000 Einwohner im Landkreis kommen rund 84.000 verabreichte Zweitimpfungen, gut 53.800 Mal haben Ärzte im Kreis Auffrischungsimpfungen gegeben (Stand 16. Januar). Hier sei angemerkt, dass nicht gezählt wird, wie viele Kreisbürger geimpft sind, sondern, wie viele Impfungen im Kreis verabreicht werden, auch an Auswärtige. Insgesamt 1.798 Infizierte waren geimpft, 1.400 von ihnen haben laut Landratsamt Symptome entwickelt. Bei den Infizierten ohne Symptome mag es allerdings eine Dunkelziffer geben, da Geimpfte ohne Symptome weniger häufig getestet werden.

Im Winter 2020 war Main-Spessart eine Zeit lang der Landkreis, in dem im Verhältnis die meisten Menschen an Corona starben. Zwischen dem 2. November 2020 und dem 23. Januar 2021 sind 180 Menschen im Kreis in Zusammenhang mit der Erkrankung gestorben, oft isoliert, ohne, dass die Angehörigen Abschied nehmen konnten.

Hier hat die Impfung ihre Wirkung entfaltet. Im Klinikum Main-Spessart sind nach dessen Angaben 208 Covid-Patienten behandelt worden, 19 davon auf der Intensivstation. 66 Patienten sind in Zusammenhang mit Corona in der Klinik gestorben, 15 davon auf der Intensivstation. Einen vollen Impfschutz hatte keiner von ihnen. Von den insgesamt 231 Menschen, die im Kreis in Verbindung mit dem Virus gestorben sind, waren laut Landratsamts neun geimpft. Das Klinikum Main-Spessart hat sieben Intensivbetten Davon waren maximal vier gleichzeitig mit Covid-Patienten belegt. Lena Schwaiger

Main-Spessart-Kreis 7.742 Arnstein 541 Aura 43 Birkenfeld 98 Bischbrunn 124 Burgsinn 98 Erlenbach 153 Esselbach 101 Eußenheim 142 Fellen 46 Frammersbach 229 Gemünden 735 Gössenheim 57 Gräfendorf 75 Hafenlohr 137 Hasloch 100 Himmelstadt 70 Karbach 92 Karlstadt 1.069 Karsbach 92 Kreuzwertheim 266 Lohr 800 Marktheidenfeld 897 Mittelsinn 35 Neuendorf 34 Neuhütten 42 Neustadt a. Main 42 Obersinn 48 Partenstein 155 Rechtenbach 92 Retzstadt 46 Rieneck 78 Roden 33 Rothenfels 32 Schollbrunn 71 Steinfeld 100 Thüngen 76 Triefenstein 246 Urspringen 73 Wiesthal 112 Zellingen 462

Situation/Entwucklung im Kreis Main-Tauber

Die Entwicklungen in Grafiken

136 Menschen verstorben – Zahl der Booster-Impfungen steigt

Blick zurück: Am 15. März 2020 veröffentlicht der Corona-Lenkungsstab im Landratsamt Main-Tauber angesichts rapide steigender Corona-Zahlen einen dringenden Appell. Soziale Kontakte, so rief der damalige Landrat Reinhard Frank die Bürger auf, sollten auf ein Minimum reduziert werden. Schulen und Kindergärten wurden geschlossen, Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern untersagt.

Mit dem ersten Lockdown vor mittlerweile fast zwei Jahren begann auch im nördlichsten Landkreis Baden-Württembergs eine Zeit des Verzichts, der Entbehrung, der Isolation, aber auch der Trauer um am oder mit dem Corona-Virus verstorbener Angehöriger und Freunde.

Bis heute ist es nicht gelungen, das Auf und Ab der Corona-Wellen zu brechen – immer wenn es warm und trocken wird, nimmt die Ansteckungsgefahr ab, sinken die Inzidenzen im Main-Tauber-Kreis spürbar, nimmt das gesellschaftliche Leben wieder Fahrt auf. Die kalten Monate lassen die Corona-Zahlen wieder rapide steigen, wie die Übersicht über den Verlauf der Wellen im Landkreis zeigt. Verstärkt wird das Geschehen in den vergangenen Wochen noch durch die Omikron-Variante.

Die Inzidenz im Landkreis hatte am Mittwoch die 500er Marke überschritten. Ein Wert, der in den zwei Jahren der Pandemie bislang noch nie erreicht wurde. Allein in Wertheim waren am Mittwoch 175 Menschen quarantänepflichtig, 85 Schulkinder und zwei Lehrkräfte waren in Isolation. Erstmals nach Monaten musste in Wertheim auch wieder eine Grundschulklasse komplett schließen, teilte der Corona-Lenkungsstab der Stadt mit.

Während der Landkreis bei den Erst- und Zweitimpfungen (Stand: 16. Januar) jeweils Werte von rund 71 Prozent erreicht, ist bei den Auffrischungsimpfungen mit 46,6 Prozent noch Luft nach oben. 136 Personen waren bis Montag an und mit einer Coronavirus-Infektion im Landkreis verstorben. Das war eine Person mehr als in unserer Grafik aufgezeigt, deren Zahlen vom 13. Januar stammen. Gunter Fritsch

Main-Tauber-Kreis 10.241 Ahorn 146 Assamstadt 180 Bad Mergentheim 2.217 Boxberg 611 Creglingen 389 Freudenberg 316 Großrinderfeld 175 Grünsfeld 245 Igersheim 487 Königheim 162 Külsheim 333 Lauda-Königshofen 1.017 Niederstetten 380 Tauberbischofsheim 904 Weikersheim 521 Werbach 143 Wertheim 1.919 Wittighausen 96