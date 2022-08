Blickpunkt-Story: Bereit zur Verteidigung? Wie unsere Region aufgestellt ist

Abgerüstet in die Zeitenwende

Hardheim 12.08.2022 - 12:31 Uhr 7 Min.

Das Thema Sondervermögen für die Bundeswehr sorgt weiterhin für Streitigkeiten. Die Entwicklung der Bundeswehr - Beispiel Wildflecken: Der weitläufige Truppenübungsplatz wird aktuell als Gefechtssimulationszentrum des Heeres von der Bundeswehr und Nato-Partnern genutzt. Überwiegend wird hier mit Computersimulationen der Einsatz von größeren Verbänden virtuell geübt.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine lenkt die Aufmerksamkeit der Menschen auch auf die Verteidigungsbereitschaft hierzulande. Mit 100 Milliarden Euro soll die Bundeswehr aufgerüstet werden. Ein Blick zurück zeigt, wie viel Militär in der einst von Soldaten geprägten Region überhaupt noch geblieben ist.

1989 waren Osthessen, Bayern und der Norden Baden-Württembergs potenzielles Frontgebiet, wenn aus dem über 40 Jahre andauernden Kalten Krieg ein heißer geworden wäre. Bis an die Zähne bewaffnet standen sich Truppen der Nato auf bundesrepublikanischer und Warschauer-Pakt-Armeen auf der DDR-Seite des Eisernen Vorhangs gegenüber.

Nato-Tanklager Mainhausen Lagert bis zu 33.000 Kubikmeter Kerosin für militärische Zwecke oder zivile Abnehmer wie den Flughafen Frankfurt. Das Foto zeigt den Bau neuer Tanks im November 1990. Wird nicht von der Bundeswehr, sondern dem bundeseigenen Unternehmen FBG betrieben.

Einst Zehntausende Soldaten in unserer Region

Zehntausende US-Soldaten waren allein in den großen Standorten Aschaffenburg, Hanau, Würzburg und Schweinfurt stationiert – und prägten die Kultur der Region. Allein in Aschaffenburg gab es fünf Kasernen mit fünf Bataillonen und weiteren Truppen. Zusätzlich dazu hatten starke Kräfte der Bundeswehr ihre Standorte in der Gegend. Generationen von Wehrpflichtigen sind Städte wie Hardheim, Tauberbischofsheim, Volkach oder Veitshöchheim ein Begriff, je nach Wetter schwitzten oder froren sie auf den Übungsplätzen von Hammelburg, Wildflecken oder Külsheim.

Fast alle diese Standorte hatten eigene Schießbahnen, Übungsplätze und Munitionslager. Dazu gab es einen Haufen von Reserveeinheiten, die im Kriegsfall als Verstärkung hätten dienen können. Panzer, Geschütze, Lastwagen und Gewehre waren eingelagert, um damit einberufene Reservisten ausstatten zu können. All das wurde in großen Manövern in der Region immer wieder geübt.

Diese Zeiten sind längst vorbei, denn mit Ende des Kalten Krieges schien sich die Bedrohungslage für Deutschland geändert zu haben: Die Wehrpflicht ist seit 2011 ausgesetzt und auf den Spannungs- oder Verteidigungsfall beschränkt, von den einstigen Truppen und ihrer umfangreichen Ausrüstung existiert nur noch ein Bruchteil. Aus dem Stand wieder eine große Armee aufzustellen, ist unmöglich. Von einstmals 5000 Kampfpanzern wird die Bundeswehr künftig wieder etwas mehr als 300 haben. Derzeit gibt es gut 180.000 Soldaten, damals waren es 495.000.

Volkach: Das in der Mainfranken-Kaserne beheimatete Logistikbataillon 467 kümmert sich mit seinen Soldaten um die Fähigkeiten Transport, Nachschub, Instandsetzung und Umschlag für andere Bundeswehr-Einheiten. Es ist weltweit einsetzbar.

In den 1990er- und 2000er-Jahren wurden die Prioritäten anders gesetzt: Weniger schwere Panzer und Kampfflugzeuge für den Kampf an der innerdeutschen Grenze, dafür leichte und schnell verlegbare Einheiten für Auslandseinsätze und UN-Missionen. Karl-Theodor zu Guttenberg, Bundesverteidigungsminister von 2009 bis 2011, stellte von sich aus Milliarden-Einsparungen in Aussicht. Die Folgen: Aus Kostengründen und weil die Bedrohung fehlte, wurden beispielsweise Systeme wie der einstmals in Hardheim stationierte Flugabwehrkanonenpanzer Gepard ausgemustert.

Der Krieg in der Ukraine zeigt derweil, wie dringend solche Systeme eigentlich zum Schutz vor Luftangriffen nötig sind. Aus Beständen der Industrie sollen nun bis zu 30 dieser Panzer an die Ukraine geliefert werden, die ersten sind schon angekommen. Anderes Wehrmaterial aus eigenen Beständen kann die Bundeswehr selbst nur in homöopathischen Dosen liefern, denn die Depots sind leer, die Produktion dauert. Bezeichnend ein Satz des Heeresinspekteures Alfons Mais, seit 41 Jahren Soldat: »Die Bundeswehr, das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da«, sagte er zu Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. »Die Optionen, die wir der Politik zur Unterstützung des Bündnisses anbieten können, sind extrem limitiert.«

Hammelburg: Die Infanterieschule bildet Soldaten der Bundeswehr und verbündeter Nationen aus, die vorwiegend zu Fuß kämpfen. Auch der Einzelkämpferlehrgang der Bundeswehr, Ausbildungen der Vereinten Nationen und des Kommandos Spezialkräfte (KSK) finden hier statt.

Langsam umgesteuert

Seit der russischen Besetzung der Krim 2014 wurde der Fokus zumindest ein wenig stärker auf Landesverteidigung gelegt: Folge ist beispielsweise die Neuaufstellung eines Panzerbataillons in Hardheim und die Reaktivierung bereits geschlossener Depots, beispielsweise in Walldürn-Altheim. Das Bataillon soll 2023 als Verstärkung in Litauen eingesetzt werden, auch der Standort Niederstetten stellt Hubschrauber für eine Nato-Eingreiftruppe.

Für ihre vor wenigen Tagen vorgestellte neu geplante Struktur des Heeres hat die Bundeswehr Schlüsse aus dem Ukraine-Krieg einfließen lassen: So soll die Zahl der Artillerieverbände von vier aus neun mehr als verdoppelt werden – ein Vorhaben, das Jahre in Anspruch nehmen wird. Die »Neue Zürcher Zeitung« analysiert die Lage: »Deutschland bleibt auch nach der Zeitenwende ein militärisches Vakuum mitten in Europa«

Von Matthias Schätte

Niederstetten: Das Transporthubschrauberregiment 30 kann mit seinen Helikoptern vom Typ NH90 Truppen und Material transportieren, aber beispielsweise auch bei Waldbränden unterstützen. Es hat etwa 1100 Soldaten. Hier ist auch die Heimat der SAR-Rettungshubschrauber der Bundeswehr.

»Man kann sich vorstellen, was das Wort Krieg bedeuten kann« - Interview mit Offizier Christoph Heurich

Das Panzerbataillon 363 ist das jüngste Panzerbataillon der Bundeswehr und wird seit 2019 in Hardheim aufgestellt. Die Bundeswehr erhöht die Zahl ihrer Panzer wieder, weil der Fokus künftig stärker auf Landesverteidigung liegt. Major Christoph Heurich ist S-3-Offizier des Bataillons und damit verantwortlich für Ausbildung, Übungen und (Auslands-)Einsätze des Hardheimer Verbandes. Derzeit ist er Bataillonskommandeur in Vertretung.

Er hat seit 2020 die Neuaufstellung des Bataillons begleitet. Die Region kennt er allerdings noch von früher: Heurich hat bereits im »alten« Panzerbataillon 363 gedient, das bis 2006 im benachbarten Külsheim stationiert war und mit der Schließung der Kaserne aufgelöst wurde. Einsatzerfahrung hat er bei der Nato-Mission ISAF in Afghanistan sowie bei der »Enhanced Forward Presence Battlegroup« (eFP BG) in Litauen gesammelt.

Veitshöchheim: Die 10. Panzerdivision ist eine von drei Divisionen des Heeres und führt mehrere Tausend Soldaten, die über fünf Bundesländer verteilt sind. Im Divisionsstab dienen 300 Soldaten, für weltweite Verbindungen sorgt das in der Balthasar-Neumann-Kaserne stationierte Fernmeldebataillon 10.

Am 24. Februar 2022 haben russische Streitkräfte die Ukraine angegriffen, seitdem herrscht dort Krieg. Was haben Sie persönlich gedacht, als Sie von dieser Attacke erfahren haben?

Christoph Heurich: Ich habe damit nicht gerechnet, das so etwas im 21. Jahrhundert in Europa passiert. Bei einem Soldaten werden da unweigerlich gewisse Gedankengänge ausgelöst. Unverständnis und Sorge machten sich schon in mir bemerkbar, was auch bis heute anhält. Man beschäftigt sich natürlich mit dem Thema – und kann sich vorstellen, was das Wort Krieg bedeuten kann. Die Fernsehbilder können kaum vermitteln, was dort geschieht.

Generalleutnant Alfons Mais als oberster Soldat des deutschen Heeres schrieb nach dem Angriff: »Die Bundeswehr, das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da. Die Optionen, die wir der Politik zur Unterstützung des Bündnisses anbieten können, sind extrem limitiert.« Stimmen Sie dieser Aussage zu?

Solche Aussagen muss man im jeweiligen Kontext betrachten. In welchem Zusammenhang, mit welcher Intention sie ausgesprochen wurden. Ich fand sie mutig. Es ist ein herausgegriffenes Zitat, das zuspitzt. Im Kern stimme ich der Aussage des Inspekteurs zu. Ich mag Menschen, die offene Worte aussprechen. Es gibt Zeiten, da sind klare, wahrhaftige Worte Gold wert.

Medienberichte vor Kriegsausbruch waren oft vom Tenor getragen: Bundeswehr – nichts fährt, nichts fliegt, nichts schwimmt. War das übertrieben – oder bittere Realität?

Der Aussage »nichts fährt« stimme ich nicht zu. Das ist eine pauschale Aussage. Wohlweislich, dass diese Überschrift provozieren sollte. Aber die Problematik um die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte geht ja schon bald ins Philosophische hinein. Es könnte immer alles besser sein. Das ist aber in einer zivilen Firma gleich. Was von der Debatte bleibt, sind Fakten, Entscheidungen und Konsequenzen. Bei uns jedenfalls fährt und läuft viel.

Hardheim: Das Panzerbataillon 363 hat 44 Leopard-2A6-Kampfpanzer und mehr als 450 Soldaten. Es wird seit 2019 neu aufgestellt. In der Carl-Schurz-Kaserne ist auch eine Stabs- und Fernmeldekompanie für Spezialkräfte untergebracht.

Das Panzerbataillon 363 wurde ab 2019 neu aufgestellt, weil der Fokus sich wieder mehr in Richtung Landesverteidigung verschoben hat. Wie schwierig ist es, die aus mehreren Landesteilen zusammengeführten Kompanien zu einer Einheit zusammenzuschweißen?

Eine Kompanie kommt aus Bad Frankenhausen in Thüringen, eine aus Pfreimd in Bayern, der Rest wurde komplett neu aufgestellt. Ich denke, zunächst ist es erst mal gleichgültig, ob man ein Bataillon neu aufbaut oder ein bestehendes übernimmt. Weil immer die Menschen mit ihrem Charakter und ihrer Persönlichkeit den Arbeitsalltag maßgeblich prägen. Jeder bringt so seine Eigenheiten mit. Es ist schwierig, ja. Dafür gibt es aber keine Maßeinheit. Ich sehe die Herausforderung, speziell bei unserem Bataillon, eher darin, dass man Grundsatzdokumente, Regelungen, Arbeitsabläufe, die für das Bestehen eines Verbandes gesetzlich vorgeschrieben sind, erst neu erstellen oder gar erdenken muss. Das ist ein sehr hoher verwaltungstechnischer und bürokratischer Aufwand. Ein bereits bestehendes Bataillon hat da Vorteile.

Meine persönliche soldatische Erfahrung zeigt mir, dass man Soldaten nur zusammenschweißen kann, wenn sie als Gemeinschaft Entbehrungen durchleben und aufeinander achtgeben müssen. Unterschiedliche Herkunft spielt da eine eher untergeordnete Rolle. Die Herkunft der Soldaten aus verschiedenen Bundesländern tritt bei Themen wie Urlaubsplanung oder Aufwand beim Pendeln zu Tage. Derzeit haben wir einen Besetzungsstand von etwa 80 Prozent über alle Bereiche hinweg – vom Bataillonsstab über die Instandsetzung bis zu den Panzerbesatzungen. Wir suchen immer gute Leute im Bereich Technik und Logistik. Der überwiegende Teil der Soldaten sind derzeit Pendler.

Ist der Zeitdruck, einsatzbereit zu werden, durch den Ukrainekrieg noch größer geworden?

Mir ist nicht bekannt, dass unser Brigade- oder Divisionskommandeur befohlen hätte, dass wir nun ein halbes Jahr eher einsatzbereit sein müssen. Wir gehen nächstes Jahr im August nach Litauen, um dort andere Truppen abzulösen. Diese Zeitlinie ist unser Ziel. Vielleicht muss man das eine oder andere noch einmal intensiver üben – vor allem, wenn man die Erkenntnisse der Kämpfe in der Ukraine auswertet. Es steigen natürlich die Anforderungen oder die Erwartungen an die soldatischen Fertigkeiten. Zeitdruck ist es eher weniger, der allgemeine Erwartungs- und Erfolgsdruck ist gefühlt eher höher.

Walldürn: Das Logistikbataillon 461 gehört zur Streitkräftebasis und versorgt mit seinen etwa 850 Soldaten andere Truppen mit Treibstoff, Munition und anderen Nachschubgütern. Es kann mit seinen Lastwagen auch Großgerät transportieren und beschädigtes Material instand setzen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Bundestag von einer »Zeitenwende« gesprochen, der Bundestag hat 100 Milliarden Euro für die Ausrüstung der Bundeswehr bewilligt. Ist diese »Zeitenwende« mental in Ihrem Verband angekommen?

Starke Worte zum richtigen Zeitpunkt ausgesprochen gehören zum Kalkül der Politik. Bei den verschiedenen Begegnungen mit den Soldaten des Verbandes konnte ich nicht feststellen, dass man mantrahaft die Zeitenwende proklamiert. Es ist hier keine allgemeine Euphorie, von wegen: Wir kriegen jetzt die beste Ausrüstung und mehr Panzer. Bekannt ist dieses Thema, ja. Aber es steht nicht zentral in unserem Dienstalltag, wir konzentrieren uns auf unsere Aufträge. Ich weiß nicht, ob es bei den Soldaten mental »angekommen« ist, ich kann schlecht in deren Köpfe schauen. Mit diesem Begriff eröffnet sich natürlich auch ein Potpourri an Interpretationen und Fragestellungen.

Lauda-Königshofen: Die Soldaten des Abgesetzten Technischen Zuges 247 gehören zur Luftwaffe und überwachen mit ihrem Radargerät den Luftraum in 450 Kilometer Umkreis. Alle Daten gehen per Fernleitung in eine Einsatzzentrale der Luftverteidigung.

Wie ist derzeit die Stimmung bei Ihnen und Ihren Soldaten?

Das Bataillon ist auftragtechnisch sehr gut ausgelastet. »Freie« Tage findet man in unserer Vorhabenübersicht nicht. Die Stimmung und Motivation ist trotz Höhen und Tiefen querschnittlich gut. Jeder konzentriert sich auf seine Aufgaben. Ich glaube nicht, dass hier Leute sind, die Angst haben. Man macht sich seine Gedanken – und macht weiter. Die Soldaten, wie ich auch, freuen sich nun aber zu recht auf ihren wohlverdienten Sommerurlaub mit ihren Familien.

Werden Sie als Soldat aus dem zivilen Umfeld häufiger auf Ihre Arbeit angesprochen als vor Kriegsbeginn? Und haben sich die gestellten Fragen verändert?

Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber gefühlt werde ich genauso oft angesprochen. Man kann davon ausgehen, dass man als Soldat über eine eigene Gravitation verfügt, die Gesprächsstoff und Menschen anzieht. Jetzt erst zur Übergabezeremonie und Amtseinführung des neuen Bürgermeisters in Hardheim. Viele Menschen haben einfach das Bedürfnis, Soldaten anzusprechen und in eine Unterhaltung zu kommen. Das ist richtig und gut! Natürlich, Fragen zum aktuellen Krieg sind hinzugekommen, aber beispielsweise auch zum sogenannten Ringtausch oder zum sogenannten Sondervermögen.

Walldürn-Altheim: Das Munitionslager in Altheim ist seit April 2022 reaktiviert, nachdem es zuvor sechs Jahre lang geschlossen war. In den Munitionslagerhäusern des Depots kann sämtliche Munition von der Gewehrpatrone bis zur Fliegerbombe gelagert werden.



In Hardheim sind wir in einer Region, wo die Bundeswehr per se Aufmerksamkeit genießt – anders, als ich es von einigen anderen Standorten kenne. Hier ist ein sehr bundeswehrfreundliches Umfeld, auch durch lange Verbundenheit der Bevölkerung mit der Bundeswehr.

