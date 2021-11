Zwölfjähriger stürzt inHanau und geriet unter Auto

Schürf und Kopfplatzwunden erlitt ein zwölfjähriger Schüler am Montagmorgen in Hanau bei einem Sturz von Fahrrad, nach dem er unter ein anfahrendes Auto geraten war.

Zu dem Unfall in der Antoniterstraße / Ecke Martin-Luther-King-Straße war es gegen 7.35 Uhr gekommen. Der aus Hanau stammende Junge war auf dem Weg zur Schule und befuhr mit seinem Rad die Antoniterstraße aus Richtung Lamboystraße kommend auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen.

In Höhe der Einmündung Antoniterstraße stürzte er zunächst wohl aufgrund überfrorener Nässe auf die Straße und kam vor einem Ford zum Liegen, der aus der Martin-Luther-King-Straße angefahren kam und von einer 50 Jahre alten Frau gesteuert wurde. Die Nidderauerin hatte ihren Kuga im Einmündungsbereich zuvor zum Stehen gebracht, um Vorfahrtberechtigte passieren zu lassen. Als sie wieder anfuhr, überrollte sie ihn.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die 50-Jährige den auf der Straße liegenden Jungen schlichtweg nicht gesehen haben dürfte. Der Junge, der kurz darauf aus seiner misslichen Lage geborgen werden konnte, hatte dabei offenbar großes Glück, denn bis auf eine Schürf- und eine Kopfplatzwunde erlitt er nach aktuellen Informationen keine schwerwiegenderen Verletzungen.

Er kam zur weiteren Beobachtung in eine Klinik. Die Polizei in Hanau sucht nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Polizeistation Hanau I zu melden.

Zeugensuche nach tödlichem Motorradunfall bei Wächtersbach : Mann und Frau in weißem Auto bitte melden!

Wächtersbach-Aufenau. (lei) Nach dem schweren Unfall mit tödlichem Ausgang für einen 58-jährigen Motorradfahrer (Dienstag letzter Woche) auf der Kreisstraße 887 zwischen Aufenau und Bad Orb (wir berichteten) sucht die Polizei nun nach zwei möglicherweise wichtigen Zeugen. Offenbar direkt nach dem Unfall passierten die beiden 65 bis 75 Jahre alten Personen, eine Frau und ein Mann, die Unfallstelle mit einem weißen Auto und unterhielten sich noch kurz mit einem weiteren Unfallzeugen, der in einer blauen A-Klasse unterwegs war. Die Frau selbst gab im Gespräch an, aus Aufenau zu sein. Anschließend fuhren die beiden bis dato Unbekannten in Richtung Bad Orb weiter. Die Beamten bitten nun diese beiden sowie weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation in Gelnhausen zu melden.

Einbruch in Postfiliale Nidderau: Kripo sucht Zeugen

Nidderau. (lei) Ein Unbekannter mit hellen kurzen Haaren verschaffte sich am Sonntagmorgen auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einer Postfiliale in der Siemensstraße. Um 9.53 Uhr löste der Eindringling dabei offenbar die Alarmanlage aus, woraufhin er zügig flüchtete. Ob der Einbrecher Beute machte, muss noch ermittelt werden. Bekleidet war er mit einem schwarzen Langarm-Oberteil, einer grauen Hose sowie hellen Schuhen. Zeugenangaben zufolge stieg die Person anschließend in einen schwarzen Kleinwagen ein. Wer weitere Hinweise zu dem Unbekannten oder dem Auto geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kripo in Hanau zu melden. Die Ermittlungen dauern an.