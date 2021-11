Zwölfjähriger Junge muss in Aschaffenburg-Damm aus vier Meter tiefem Schacht gerettet werden 

Aus einem Schacht musste ein 12-Jähriger in Aschaffenburg gerettet werden.

Kurz nach 18 Uhr wurde die Feuerwehr Aschaffenburg zu einer abgestürzten Person auf dem Gelände der Schönbergschule alarmiert. Auch die gemeinsame Spezialeinheit für spezielle Rettungen aus Höhen und Tiefen, die sich aus Kräften der Feuerwehren Aschaffenburg und Großostheim zusammensetzt, wurde von Anfang an dazugerufen.

Aus bisher ungeklärten Gründen war der zwölfjährige Junge, der eigentlich zum Schwimmtraining ins Schwimmbad der Schönbergschule wollte, in den mehrere Meter tiefen Schacht gestürzt – obwohl der Schacht mit Abdeckgittern gesichert war.

Eine Mutter hatte die Hilferufe des Jungen gehört, reagierte sofort und verständigte die Rettungskräfte. Neben dem Rettungsdienst und einer Notärztin waren die Feuerwehren mit gut zwei Dutzend Einsatzkräften im Einsatz.

Ein Beamter der Aschaffenburger Polizei, der als erstes am Unglücksort eingetroffen war, war bereits in den Schacht hinuntergestiegen und kümmerte sich um den Jungen. Das Kind wurde noch im Schacht von der Notärztin erstversorgt. Anschließend konnten die Spezialisten ihn mit Hilfe der Drehleiter und einer speziellen Rettungsausrüstung aus dem Schacht heben. Danach wurde der Junge zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Bestandteil weiterer polizeilicher Ermittlungen. Genauere Angabe zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch nicht vor – doch es war wohl ein Glück für den Jungen, dass er schnell gefunden wurde.

Ralf Hettler