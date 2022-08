Zwölfjähriger aus Hanau vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Der Junge verschwand am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr aus der Fachklinik in der Johann-Carl-Koch-Straße in Hanau und ist seither nicht mehr zurückgekehrt. Dylan ist etwa 1,65 Meter groß und hat braune Locken. Er dürfte mit einer blauen Jeans, einem roten T-Shirt und schwarzen Sneakers bekleidet sein. Vermutlich führt er eine gelbe Einkaufstasche mit Kleidung mit sich. Zudem trägt er oft einen Strohhut. Es ist möglich, dass sich Dylan im Bereich Frankfurt, Hanau oder Bruchköbel aufhält. Der Gesuchte ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. Die Ermittler bitten darum, ihn beim Antreffen nicht direkt anzusprechen, da er sonst wegrennen könnte.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Dylan Hoch geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 direkt bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.