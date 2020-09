Zwölfjährige Radfahrerin bei Unfallflucht in Hanau verletzt

Das Mädchen befuhr gegen 13.20 Uhr den parallel zur Willy-Brandt-Straße verlaufenden Radweg in Richtung Ehrensäule. Die Pkw-Lenkerin fuhr ebenfalls in diese Richtung. Als sie in Höhe eines Kebab-Hauses nach rechts über den Radweg auf den dortigen Parkplatz abbog, erfasste sie die Radfahrerin, welche daraufhin zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Die Autofahrerin, bei der es sich Zeugenangaben zufolge um eine etwa 40 Jahre alte und etwa 1,65 Meter große Frau mit mittelblondem Haar gehandelt haben soll, habe sich zwar noch um das Mädchen gekümmert, allerdings sei sie dann ohne Angabe ihrer Personalien davongefahren. Bei dem Auto soll es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Wer in dem Zusammenhang Angaben zum Fahrzeug und der Fahrerin beziehungsweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 911550 zu melden.

mci / Quelle: Polizei Südhessen