Zwölf statt zwei Personen im Wagen: Lastwagen zum Kleinbus umgebaut

Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr wurde ein Lastwagen der Marke Mercedes an der Anschlussstelle Hösbach von einer Streifenbesatzung der

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg kontrolliert. Der Lkw war laut

Fahrzeugschein für 1+1 Sitze ausgelegt. Als sich für die Streifenbesatzung die Türen

öffneten, war die Überraschung groß: Insgesamt zwölf Personen blickten ihnen

entgegen. Die ursprüngliche Ladefläche war zu einem Fahrgastraum umgebaut worden und diente fortan zur Beförderung von Personen. Insgesamt drei Sitzreihen wurden nachträglich in den Lkw eingebracht.

Der 23-jährige Fahrer konnte lediglich eine Fahrerlaubnis der Klasse B vorweisen. Da sich durch den Umbau die Fahrzeugart änderte, hätte er zum Führen des Fahrzeugs mindestens die Klasse D1 benötigt (Beförderung von bis zu 16 Personen zusätzlich zum Fahrer). Der 29-jährige Halter des Fahrzeugs saß auf dem Beifahrersitz und gestattete die Fahrt. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis beziehungsweise wegen Ermächtigung zum Fahren

ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Nicht nur zu viele Personen befanden sich im Fahrzeug, auch das zulässige Gesamtgewicht war mitsamt Gepäck um über 32 Prozent überschritten. Zu guter Letzt wurden gegen alle Insassen Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz aufgenommen, da sich die Personengruppe aus mehr als fünf Personen aus mehr als zwei Haushalten zusammensetzte.

Verkehrspolizei Aschaffenburg/mm