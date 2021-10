Zwischen Gemünden und Wernfeld: 21-Jähriger stürzt mit Krad und verletzt sich

Am Sonntag gegen 17:45 Uhr befuhr ein 21-jähriger Kradfahrer die B 26 von Gemünden kommend in Fahrtrichtung Wernfeld. Eigenen Angaben zufolge verschätzte sich der Kradfahrer beim Beschleunigen, weshalb er die Kontrolle über sein Krad verlor und stürzte. Der 21-Jährige schlitterte ca. 100 Meter über die Fahrbahn, bis er zum Liegen kam. Hierdurch erlitt er diverse Abschürfungen. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Burgsinn. Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr fuhr ein 56-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2303 von Fellen in Richtung Burgsinn, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Der 56-Jährige erfasste das Wild, welches hierbei getötet wurde. Am Pkw Daimler entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Unfall beim Einparken

Gemünden. Am Samstagmorgen gegen 08:20 Uhr wollte eine 59-jährige Citroen-Fahrerin auf einem Parkplatz zwischen Sportplatz und Saalebrücke einparken. Sie fuhr dazu zunächst vorwärts in einen Stellplatz ein und wollte im Anschluss ihre Position korrigieren, indem sie nochmals rangierte und zurück fuhr. Zeitgleich befuhr eine 73-jährige Renault-Fahrerin die Durchgangsfahrbahn, jedoch entgegen der Fahrtrichtung der Einbahnstraße. Es kam zum leichten Anstoß der beiden Fahrzeuge. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 600,- Euro geschätzt.

Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Gemünden. Am Freitagabend gegen 21:15 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw mit Anhänger in der Wernfelder Straße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei wurde festgestellt, dass der 35-jährige Fahrer nicht die dafür erforderliche Fahrerlaubnis für das Gespann besitzt. Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde daher unterbunden. Der 35-Jährige erhält eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Geparktes Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen

Gemünden. Am vergangenen Freitag, im Zeitraum von 09:45 bis 16:00 Uhr, erledigte eine 46-jährige Opel-Fahrerin mehrere Einkaufsfahrten in Gemünden. Hierzu parkte sie u. a. auf Parkplätzen am REWE-, Expert-, Hagebau- und Edeka-Markt. Nach ihrer Rückkehr stellte sie einen Heckschaden am Pkw Opel-Astra fest. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden: 09351/97410.

Auto war nicht versichert

Gemünden. Am Freitagabend gegen 19:50 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw Daimler in der Frankfurter Straße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei wurde festgestellt, dass der Versicherungsschutz für den Pkw bereits Anfang August erloschen ist. Der 49-jährige Autofahrer wird wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

Polizei Gemünden