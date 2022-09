Zweimal Ladendiebe in Lohr erwischt

Beim Ersten wurde in einem Verbrauchermarkt in der Alfred-Stumpf-Straße, diverse Alkoholika entwendet. Der bisher unbekannte Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Er trug eine schwarze Hose, schwarze Jacke und hatte braunblond, lockige Haare.

Er hatte eine Bauchtasche und eine Umhängetasche dabei. Beim zweiten Ladendiebstahl wurden zwei 11-jährige Mädchen dabei erwischt, wie sie gerade diverse Kosmetika in ihren Taschen versteckten. Die Beiden Mädchen wurden an die Polizei übergeben, welche die Erziehungsberechtigten verständigte.